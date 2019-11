„Babylon Berlin“-Star: „Ich breche nicht mehr zusammen“

Anlässlich seines 30-jährigen Bühnenjubiläums stellt der Berliner Chansonnier Tim Fischer (46) seine neue Doppel-CD „Zeitlos“ mit vierköpfiger Band im St. Pauli-Theater vor. Demnächst sieht man ihn auch wieder als Schauspieler – in der dritten Staffel der Erfolgsserie „Babylon Berlin“. Im MOPO-Interview erzählt er, was ihn derzeit beflügelt.

MOPO: Herr Fischer, wie feiern Sie Ihr Jubiläum bei Ihren Shows?

Tim Fischer (r.) und sein Mann Rolando im vergangenen Jahr bei der Free-TV-Premiere von „Babylon Berlin“ imago images / DeFodi Foto:

Tim Fischer:

30 Jahre ist ein guter Aufhänger, um 30 Lieder aufzuführen. 15 alte Nummern, aber in komplett neuen Arrangements. Und dann will ich dem Publikum auch Frisches von neuen Chanson-Schreibern präsentieren, die ein großes Spektrum an Facetten haben. Die Grundeinstellung ist natürlich positiv. Denn aus dem Gröbsten bin ich raus. Ich breche nicht mehr zusammen, wenn ich mich mal unglücklich verlieben sollte.

Der Titelsong „Zeitlos“ stammt aus Ihrer eigenen Feder?

Ich dachte, ich traue mich das mal nach 30 Jahren! Ich habe früh in meiner Karriere hochkarätige Lieder von Georg Kreisler und Friedrich Hollaender gesungen. Das machte es mir lange Zeit schwer. Denn dadurch merkte ich schnell, dass Songschreiben ein richtiges Handwerk ist, für das man auch Talent haben muss. Ich gucke jetzt: Habe ich vielleicht ein Talent dafür? Unser Bandleader Oliver Potratz, der die Komposition gemacht hat, machte mir Mut.

Davon wird also bald mehr zu hören sein?

Wir haben gleich noch eine Revue-Nummer im 20er-Jahre-Stil für die kommende Staffel von „Babylon Berlin“ geschrieben. Ich singe das Lied in meiner Rolle als schillernder Barbesitzer Ilja Tretschkow. Das sind Entwicklungen, die mich unheimlich beflügeln.

Sie müssen sich am Drehset doch wie zu Hause fühlen?

Es kommt mir alles sehr vertraut vor, ja. Für mich ist es wie eine Zeitreise in die 20er Jahre, die ich ja nicht erlebt habe – vielleicht kann ich mich auch nur nicht mehr dran erinnern und war doch schon damals unterwegs. Ich schließe nichts aus! Auf jeden Fall hatte ich immer eine große Affinität zu dieser Zeit. In den Filmstudios Babelsberg hatten sie ganze Straßenzüge nachgebaut, das war schon sehr beeindruckend. Genauso wie der Klamottenfundus.

Tim Fischer im Wunderland?

So ungefähr. Es ist schon faszinierend, wenn man zur Anprobe kommt und durch riesige alte Räume geht, die voll sind mit Anzügen aus jener Zeit. Es gab einen Bereich ausschließlich für Unterwäsche aus den 20er Jahren. Da kommt dann gleich so eine Atmosphäre aus der alten Zeit rüber. Man bewegt sich auch ganz anders, wenn man diese Klamotten trägt. Auf einmal siehst du Leute, die eben noch in Jeans reinkamen, und stellst erstaunt fest: „Huch, der sieht ja jetzt wirklich so aus wie von früher!“

Haben Sie gleich geahnt, dass „Babylon Berlin“ ein großer Erfolg wird?

Nein, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Was ich aber wusste, war, dass dieser Einblick in die 20er überhaupt nicht abgegessen ist. Man kennt den Film „Cabaret“, wo es in die Richtung geht, aber es war damals so eine ergiebige, krasse Zeit. Es wurde sehr viel Wert auf alles Feine gelegt. Ästhetisch war es toll. Aber man sieht auch Parallelen zu heute.

Wie meinen Sie das?

Es gab auf der einen Seite Glamour und Dekadenz, auf der anderen Seite die Armut der Menschen. Auch damals erstarkte der Nationalsozialismus. Heute ist es die AfD, die so stark wird. Von daher finde ich, dass diese Serie einen gewissen warnenden Aspekt mitliefert.

Zurück in die Zukunft: Ab 15. Februar werden Sie als Conférencier in „Cabaret“ im Hansa-Theater zu erleben sein!

Das ist eine große Ehre für mich. Der Hackenschuh wird schon geputzt. Ich liebe das Hansa-Theater, das so vorsichtig renoviert wurde. Man hat wirklich das Gefühl, man taucht in eine andere Ära ein. Und mit Ulrich Waller als Regisseur habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, u.a. bei „Atlantic Affairs“ mit Udo Lindenberg. Das Tolle ist: Ich werde dann zum Hamburger – endlich mal wieder! Denn dort hat es vor 30 Jahren für mich angefangen. - St. Pauli Theater:25.11., 19.30 Uhr, 18-34 Euro - Hansa-Theater:ab 15.2., Di-So, verschiedene Zeiten, 48-67 Euro