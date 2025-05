Wer hier einen Platz ergattern will, braucht Geduld. Das Restaurant „Eat the Film“ in Eimsbüttel ist bis Oktober ausgebucht – fast ein halbes Jahr im Voraus! Wie kann das klappen, während viele andere Gastronomen über leere Tische klagen? Die MOPO sprach mit Mit-Inhaber und Küchenchef Dragan Selimovic: über ein besonderes Konzept, Extrawünsche der Gäste und Expansionspläne.