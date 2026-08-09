Die denkmalgeschützte Villa steht auf dem Gelände des alten Wasserwerks direkt am Deich. (Archivbild) picture alliance | Christian Ohde

In dieser wunderschönen Jahrhundertwende-Villa blickten einst die Forscher des Hygieneinstituts in ihre Mikroskope. Mittlerweile ist sie ein renoviertes Industriedenkmal – inklusive Eiscafé mit selbstgemachtem italienischem Eis. Wer Spaß an Spiel und Bewegung hat, der kann draußen auf der Anlage sein Geschick im Disc Golf erproben. Und wenn die Wege für die Rad- und Fußgängerbrücke nach Entenwerder fertig sind, können Radfahrer auch richtig fix aus der City nach Kaltehofe fahren.

Neues Schieferdach, sanierte Sandsteinklinker und Fensterumrahmungen, neue Blitzschutz-Anlage. Die 1894 als Außenstelle des Hygieneinstituts gebaute Villa Kaltehofe in Rothenburgsort wurde im Auftrag von Hamburg Wasser aufwendig instandgesetzt. Seitdem ist auch wieder ein Café in der Villa: das Dante mit leckerem italienischem Eis, Panini und mehr.

Außenstelle Hygiene-Institut in Rothenburgsort

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Im Gebäude gibt es eine kleine Ausstellung zum alten Hygiene-Institut und auf dem Außengelände gibt es die alten Anlagen der Wasserkunst auf Kaltehofe. Von hier aus wurde Hamburg ab 1893 mit sauberem Trinkwasser versorgt und heute können Besucher hier schön flanieren und die Anlage erkunden.

Es gibt auch spannende Führungen. Etwa Nachtwanderungen zu den Fledermäusen, die in den Dächern der alten Türmchen leben. Oder im angrenzenden Neubau die Ausstellung zum Wasserforum – da gibt es aber nur mit gebuchter Führung einen Zugang.

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Eis, Kuchen, Sandwiches und italienische Spezialiäten: Betreiber Natalia und Stefano Mantovani im Dante in der Villa Kaltehofe. Ulrich Perrey

Die Betreiber des Café Dante in der historischen Villa sind Natalia und Stefano Mantovani aus Barsbüttel. Das Paar ist in Hamburg bekannt, weil die Eis-Experten bereits mehrere Eiscafés in der Stadt betreiben (Nienstedten, Eppendorf, City u.a.) und die beiden haben sich einen kleinen Traum hier im Osten der Stadt erfüllt. „Wie schön ist es, an diesem besonderen Ort ein Eiscafé zu betreiben?’“

Villa Kaltehofe: Neues Café Dante eröffnet

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Im Dante gibt es neben Kuchen und Eis auch Pikantes und Wein – und sonntags Brunch. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Vor dem Cafébesuch gibt es auch auf dem Gelände viel zu erkunden. Die Wasserkunst Kaltehofe (Kaltehofe Hauptdeich 6-7) verbindet Naturerlebnis und Technikgeschichte. Neben dem weitläufigen Gelände mit Naturpfad, Vogelbeobachtungsplattform, Schmetterlingswiesen und Ponton informiert das „Alte Labor“ in der Villa über die Geschichte des ehemaligen Trinkwasserwerks.

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Die Ausstellung Stadt.Wasser.Kunst lädt im Rahmen von Führungen dazu ein, die Entwicklung der Hamburger Wasserversorgung und die Zierbrunnen der Stadt zu entdecken. Führungen für Gruppen sind auch unter der Woche buchbar; Einzelpersonen können an offenen Rundgängen an den Wochenenden und Feiertagen teilnehmen. Die Ausstellung ist immer Mittwoch bis Sonntag geöffnet.

Wer gern spielt und sich bewegt, der kann sich im Disc Golf auf der Anlage erproben! Disc Golf funktioniert nach den gleichen Regeln wie Minigolf, es werden aber Frisbee-Scheiben in Körbe geworfen! Die Frisbees können im Gebäude ausgeliehen werden.