Ausbau der E-Taxi-Flotte in Hamburg stagniert – massive Kritik von der CDU

Seit Jahresbeginn werden in Hamburg nur noch emissionsfreie Taxis zugelassen. Der Senat hat die Flottenumstellung mit Millionenbeträgen gefördert. Doch jetzt stagniert der Anteil der E-Taxis.

Der Ausbau der E-Taxi-Flotte in Hamburg ist in den vergangenen zwölf Monaten ins Stocken geraten. Ende Juni seien in der Stadt 697 lokal emissionsfreie Taxis unterwegs gewesen, heißt es in der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des Verkehrsexperten der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Philipp Heißner. Ein Jahr zuvor waren es demnach 672 und Ende September 2024 sogar mit 698 E-Taxis eines mehr als heute.

Der auch durch Förderprogramme befeuerte Boom der Jahre 2020 bis 2023, als der E-Taxi-Anteil in Hamburg von 0,14 auf 20,71 Prozent stieg, ist damit gebrochen. Ende 2024 lag er bei 22,31 und aktuell bei 23,33 Prozent. Zugleich sank die Gesamtzahl der in Hamburg zugelassenen Taxen in diesem Zeitraum um zwei Prozent von 3.070 auf 2.987.

CDU kritisiert „E-Auto-Zwang“ im Taxigewerbe

Der Ausbau der E-Taxi-Flotte stagniere bei einem Anteil von unter einem Viertel im Vergleich mit den Verbrennern, sagte Heißner der Deutschen Presse-Agentur. „Vor diesem Hintergrund erscheint äußerst fragwürdig, dass SPD und Grüne gegen die große Mehrheit der Betroffenen auf einen reinen E-Auto-Zwang setzen, statt zumindest Übergangslösungen wie Hybrid-Modelle zu ermöglichen.“

Seit Anfang des Jahres werden in Hamburg nur noch lokal emissionsfreie Autos als Taxis zugelassen. Seit 2021 hatte der rot-grüne Senat die Umstellung der Flotte im Rahmen des Projekts „Zukunftstaxi“ massiv gefördert.

Zahl der Verbrenner „Ende 2024 stark angestiegen“

Am Markt fehlten jedoch noch kostengünstige und zuverlässige E-Taxi-Modelle, sagte Heißner. Auch die Ladeinfrastruktur sei unzureichend, wie seine Anfrage ergeben habe. „Nur sieben Taxi-Ladesäulen sind in einer Stadt wie Hamburg einfach zu wenig.“

Viele Taxiunternehmen hätten deshalb vor Jahresfrist noch schnell Verbrennerautos angeschafft. „Deren Zahl ist Ende 2024 stark angestiegen, während heute sogar weniger lokal emissionsfreie Taxen in Hamburg unterwegs sind als noch im September 2024.“

Unternehmen bei Anschaffung neuer Fahrzeuge zurückhaltend

Auch der Senat schreibt in seiner Antwort, dass die Unternehmen „bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge sehr zurückhaltend“ seien. „Dies liegt an einem Nachfragerückgang bei gleichbleibend hoher Taxenanzahl bzw. hohem Angebot an Taxen.“ So seien im laufenden Jahr bislang lediglich 35 Fahrzeuge im Bestand ausgetauscht worden. „Daher stagniert auch der Anteil der lokal emissionsfreien Taxen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Saga baut günstige Wohnungen und Senioren-WG – mitten in der Stadt

Um die Zahl der Taxen konstant zu halten und das Gewerbe zu entlasten, können in Hamburg bereits seit Juni vergangenen Jahres keine zusätzlichen Taxen mehr zugelassen werden. Fahrzeuge können lediglich im Bestand ausgetauscht werden. (dpa/mp)