Aus zwei bis vier Wochen werden viele Monate: Geflüchtete bleiben im sogenannten Dublin-Zentrum in Rahlstedt deutlich länger als ursprünglich angekündigt. Einige leben dort sogar seit mehr als einem halben Jahr. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken hervor. Die Partei übt scharfe Kritik und spricht von „faktischer Gefangenschaft“ und einer „brutalen Praxis“.





