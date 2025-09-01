Aus Talkshows bekannt: „Spiegel“-Vizechefin verlässt den Verlag

Wechsel an der Spitze beim „Spiegel“: Die stellvertretende Chefredakteurin Melanie Amann wird das Hamburger Nachrichtenmagazin zum Jahresende verlassen. Die 45-Jährige will sich neuen Aufgaben widmen, bleibt bis dahin aber noch als Autorin in der Chefredaktion tätig.

Chefredakteur Dirk Kurbjuweit würdigte Amanns Arbeit: „Vor allem ihre unerschrockene Berichterstattung über die AfD und ihre glänzende Vertretung des ,SPIEGEL‘ in Talkshows und Podcasts“ hätten das Haus geprägt.

Wechsel beim „Spiegel“: Amann durch AfD-Buch bekannt

Amann war seit 2013 beim „Spiegel“ tätig, leitete mehrere Jahre das Hauptstadtbüro und gehörte seit 2021 zur Chefredaktion. 2023 wurde sie zur stellvertretenden Chefredakteurin ernannt. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihr Buch „Angst für Deutschland – Die Wahrheit über die AfD“.

Künftig bilden neben Kurbjuweit Cordula Meyer und Thorsten Dörting die „Spiegel“-Chefredaktion.