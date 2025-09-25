Wenn zu einem Laden der Ausdruck „Traditionsgeschäft“ passt, dann ist es „Musik Rotthoff“ am Neuen Pferdemarkt. Schon die Beatles kauften hier Gitarren. Maik Rotthoff führt das Musikgeschäft in vierter Generation, muss die Fläche Ende September jetzt allerdings endgültig räumen. Die verzweifelte Suche nach einem neuen Standort gestaltete sich allerdings schwieriger als erwartet. Wie es jetzt weitergeht.





