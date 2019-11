Aus nach 95 Jahren: Das Ladensterben in Hamburg geht weiter

Ottensen -

Das Ladensterben in Ottensen geht munter weiter: Das Eisenwaren-Geschäft „Aulmann, Krüner & Co.“ macht nächstes Jahr dicht. Schuld daran ist einmal mehr das Internet.

Es geht ein paar Stufen hinab in das Kellergeschäft im Hohenesch. Öffnet man die Tür, betritt man eine andere Welt. Der winzige Verkaufsraum ist vollgestellt mit Kistchen, an der Wand hängen Hammer und Sägen, hinter dem Tresen steht ein Apothekerschrank, in dessen Schubladen sich unzählige Schrauben, Muttern und Scharniere verbergen. Mittendrin: Inhaber Thomas Teichmüller (62), der den Laden seit fast 19 Jahren betreibt.

Blick in den winzigen Verkaufsraum. Florian Quandt Foto:

„Die Leute bestellen alles nur noch online“

„Die Leute bestellen alles nur noch online“, sagt er. Außerdem gebe es Probleme, Ware zu bekommen, denn auch der Eisenwaren-Großhandel ist wegen Internetbestellungen fast völlig von der Bildfläche verschwunden.



„Die Kunden kommen zwar rein und bedauern, dass ich aufhören will, nehmen aber nur eine Schraube für 20 Cent mit.“ „Hinrichtungskauf“ nennt Teichmüller das. „Die müssten mal Werkzeuge kaufen, aber nein, dafür rennen sie in den Baumarkt.“ Dabei bietet er in dem Kellergeschäft (20 Quadratmeter plus Lager) von Schrauben über Werkzeug bis hin zur Gießkanne erstaunlich viel – und teurer als woanders sei das auch nicht.

Blick in eine Schublade mit Eisenwaren. Florian Quandt Foto:

Unterhaltsamer ist es allemal. Teichmüller kloppt schon mal markige Sprüche und hält gern einen Schnack. Doch er erwartet im Gegenzug auch, dass seine Kunden vorbereitet sind. „Es kam mal einer und sagte, er bräuchte 'so ein Ding'“, erinnert sich der dreifache Familienvater. Den habe er wieder weggeschickt. Lehrmeister, Seelsorger, Entertainer, ein bisschen was von allem steckt in Teichmüller.

Laden in Hamburg 80 bis 90 Prozent Umsatzrückgang in zehn Jahren

Früher konnte er seine Familie mit dem Geschäft ernähren, jetzt reiche es kaum für ihn selbst. Von 80 bis 90 Prozent Umsatzrückgang in den vergangenen zehn Jahren spricht er. Daher arbeitet der gebürtige Hamburger nebenbei als Tischler, hat das urige Souterrain-Lädchen und das Naturfarben-Geschäft nebenan immer erst ab 13 Uhr geöffnet.

Das Eisenwarengeschäft im Hohenesch macht 2020 dicht. Florian Quandt Foto:

Teichmüller hatte das Geschäft 2001 übernommen, als seine Vorgänger an der Bahrenfelder Straße nach 76 Jahren pleite gingen, war zweimal mit dem Laden in Ottensen umgezogen. Voraussichtlich Mitte 2020 ist nun Schluss. So richtig traurig ist Teichmüller jedoch nicht. „Der Stadtteil hat sich verändert. Man verliert einfach irgendwann die Lust.“



Damit stirbt nach fast 100 Jahren ein weiteres Stück Altonaer Tradition und die Hamburger müssen sich woanders „so Dinger“ besorgen.