Das „Ur-Schweinske“ in Hamburg ist dicht. Mehr als 40 Jahre konnten die Gäste hier deutsche Hausmannskost bestellen.

Vor allem die Schnitzel sind das Aushängeschild: 26 „Schweinske“-Restaurants gibt es aktuell in Hamburg und Umgebung. 1983 begann die Geschichte der Gastro-Kette mit dem ersten Lokal in Barmbek-Süd. Doch nun hat ausgerechnet dieses geschlossen.

In urigem Ambiente haben die Gäste hier Schnitzel, Burger und Currywurst gegessen: Seit 43 Jahren gab es das „Schweinske“ im Barmbeker Markt 19 (Barmbek-Süd), nahe des Einkaufszentrums „Hamburger Meile“. Es gab auch eine Kinderspielecke und Plätze im Freien. Doch nun verkündet das Unternehmen, das Lokal sei „dauerhaft geschlossen“. Und verweist stattdessen auf die anderen Filialen im Stadtpark, in Hohenfelde und Wandsbek.

Aus für das „Schweinske“ in Barmbek-Süd – das ist der Grund

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Ausschlaggebend sei zunächst „das Auslaufen des Mietvertrags“ gewesen, sagt eine Sprecherin zur MOPO. „Schweinske hat dies zum Anlass genommen, die wirtschaftliche Perspektive des Standorts grundsätzlich zu überprüfen.“

Rustikal und urig sah es aus, im „Schweinske“ im Barmbeker Markt 19. Schweinske

Die Rahmenbedingungen vor Ort hätten sich in den vergangenen Jahren verändert. „Insbesondere die Kunden- und Passantenströme haben sich zunehmend in Richtung Fuhlsbüttler Straße verlagert“, so die Sprecherin. Es seien unterschiedliche Konzepte für den Standort erprobt worden. „Letztlich kam ,Schweinske’ jedoch zu dem Ergebnis, dass eine Verlängerung des Mietverhältnisses unter den heutigen Voraussetzungen wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre.“

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Die gute Nachricht: Die Mitarbeiter aus Barmbek-Süd dürfen auch weiterhin für die Kette arbeiten, sie seien ins „Schweinske“ in der Wandelhalle am Hamburger Hauptbahnhof gewechselt.

Vor allem für ihre Schnitzel ist die Kette bekannt. Schweinske

Doch der Abschied vom Barmbeker Markt falle schwer: „Das ist für uns ein ganz besonderer Ort“, sagt Marco Hölder, Gründer und Geschäftsführer von „Schweinske“. „Gleichzeitig gehört es zu verantwortungsvollem Unternehmertum, Standorte immer wieder neu zu bewerten.“

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Barmbek bleibe für das Unternehmen auch weiterhin ein „interessanter Stadtteil“. Konkrete Pläne für einen neuen Standort gebe es aber derzeit nicht.