Aus Hamburg: Dieses Klopapier ist für Klugscheißer

Mit Zellstoff-Rollen gegen Fake News im Netz: „Klugscheißer Klopapier” soll mit Infos und unterhaltsamen Cartoons von prominenten Künstlern und Comedians bedruckt werden, um Desinformation etwas entgegenzusetzen. Beteiligt an dem Projekt ist eine Hamburger Firma.

Das gemeinnützige Unternehmen Goldeimer und das Nachrichtenformat Fun Facts haben sich zusammengeschlossen und wollen durch den Verkauf ihres Klopapiers gegen Fake News kämpfen. Mithilfe von Crowdfunding könnte das Hygieneprodukt produziert werden und dann in einer limitierten Sonderedition erscheinen.

Humorvoll ein Zeichen gegen Desinformationen setzen

Das „Klugscheißer Klopapier” soll humorvoll ein Zeichen gegen Desinformationen setzen. Beteiligt sind unter anderem Sarah Bosetti, Marc-Uwe Kling, Nico Semsrott, Ralph Ruthe und Ana Lucía.

„Fakten haben es aktuell schwer, sowohl online als auch am Stammtisch. Wir bringen sie dorthin, wo jeder Zeit zum Lesen und Reflektieren hat – auf die Toilette“, sagt Goldeimer-Gründer Malte Schremmer. Das Unternehmen aus Hamburg setzt sich für den Zugang zu Klos für alle ein. Es finanziert seine gemeinnützige Arbeit durch den Verkauf von Produkten wie Klopapier und Trockentoiletten.

„Klugscheißer Klopapier“: Produktion unter Vorbehalt

Der Verkauf der launig und lehrreich bedruckten Papierrollen soll zudem das Nachrichtenformat Fun Facts mitfinanzieren, in dem wechselnde Hosts Informationen humorvoll vermitteln. Die Recherche und die journalistische Einordnung erfolgen in Kooperation mit dem Medienunternehmen Correctiv.

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Ob das Klopapier tatsächlich auf den Markt kommt, steht aktuell noch unter Vorbehalt. Um die Finanzierung zu stemmen, startet vorerst ein Crowdfunding. Sollte das Projekt bis Ende Mai die nötige Summe von 220.000 Euro gesammelt haben, könnte das Papier in Produktion gehen. Erhältlich soll es dann ab Mitte August sein.

„Wir standen mit Fun Facts vor der Wahl: Suchen wir uns einen Milliardär, der das Projekt mitfinanziert, oder machen wir ein Crowdfunding mit Klopapier?“, so Marc-Uwe Kling, Autor („Die Känguru-Chroniken“, „Das Neinhorn“) und Mit-Initiator von Fun Facts. „Wir haben uns für Klopapier entschieden.“