Der rot-grüne Senat streicht den rund 100 Hamburger Klimaschulen die Förderung. Eltern kritisieren das Signal – und warnen vor den Folgen.

Einst war es ein Gütesiegel: Schüler und Lehrer, die sich besonders für den Umweltschutz einsetzten, konnten ihre Schule in den Status einer „Klimaschule“ erheben. Noch vor zwei Jahren war der Senat stolz auf seine 98 Klimaschulen. Jetzt wurde den Bildungseinrichtungen das Geld für ihre Nachhaltigkeitsprojekte gestrichen – ausgerechnet von einer rot-grünen Regierung.

Seit 2025 ist das Gymnasium Rotherbaum Klimaschule. Dafür erhielt die Schule jährlich 1500 Euro für Projekte wie den „CO₂-Spartag“ oder den „Nachhaltigkeitstag“. Dabei ging es um die praxisnahe Vermittlung von Wissen über Energie, Ressourcen und klimafreundliches Handeln.

Etwa 100 Klimaschulen in Hamburg bekommen Geld für Nachhaltigkeitsprojekte gestrichen

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Im Rahmen des Projekts „Green-Kajak“ stiegen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise in Kanus, um Müll aus der Alster und von ihren Ufern zu sammeln. Zum Thema „Stadtbegrünung“ legten sie fünf Hochbeete auf dem Schulhof an. Außerdem lud das Gymnasium regelmäßig Experten zu Vorträgen ein, etwa über die Zerstörung von Korallenriffen durch den Klimawandel.

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Bei Ausflügen zu Einrichtungen wie „Hanseatic Help“ lernten die Kinder und Jugendlichen etwas über Recyclingprozesse. An den „Fair Trade Tagen“ geht es um faire Produktionsbedingungen am Beispiel von Bananen- oder Rosenplantagen sowie um regionale Ernährung. Es gibt einen „Fairomaten”, aus dem die Schüler fair gehandelte Süßigkeiten ziehen können.

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Einst war es ein Gütesiegel: die „Klimaschule“-Plakette an der Außenwand des Gymnasiums Rotherbaum. Nina Gessner

All das ist nun nicht mehr möglich – zumindest nicht mehr mit den bisherigen Fördermitteln. Denn der rot-grüne Senat stellt dieser und den anderen Klimaschulen das Geld für solche Projekte nicht mehr zur Verfügung. Der Elternrat des Gymnasiums Rotherbaum hat dafür wenig Verständnis.

„Falsches Zeichen“: Elternrat des Gymnasiums Rotherbaum kritisiert Streichung von Klima-Geldern

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„Wir finden das nicht richtig. Der aktuelle Sommer mit der Hitze und ihren Folgen hat gezeigt, wie wichtig der Klimaschutz für die kommende Generation ist“, sagt André Kloss vom Elternrat. Seine Tochter besucht die 8. Klasse der Schule.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Arbeit der Schule habe in der Elternschaft breite Unterstützung gefunden. Viele Eltern hätten sich in einer AG zusammengeschlossen, die die Begrünung des Schulhofs unterstützte. Es gehe darum, schon früh bei den Kindern ein Bewusstsein für Natur und Umwelt zu schaffen.

„Aus Sicht des Elternrats ist die Streichung der Klima-Gelder das falsche Zeichen“, sagt Kloss. „Hamburg hat sich Klimaziele gesetzt und will bis 2040 CO₂-neutral werden. Die Politik sollte sich für eine Richtung entscheiden und dabei bleiben. Alles andere ist widersprüchlich.“

Die Schulbehörde hat auf die Bitte der MOPO um Stellungnahme trotz mehrfacher Nachfrage nicht reagiert.