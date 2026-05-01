Aus für die Liefer-Roboter – das ist der Grund

Nach rund sechs Monaten ist Schluss: Die autonomen Rewe-Lieferbots haben ihren Testlauf in Barmbek beendet. Die Supermarktkette zeigt sich zufrieden.

Seit Oktober 2025 waren die kleinen Lieferroboter in einem abgegrenzten Gebiet unterwegs. Bestellt wurde per Rewe-App, dann zuckelte das Wägelchen mit maximal sechs Kilometern pro Stunde los und lieferte den Einkauf bis vor die Haustür.

Lieferbots legten Strecke im vierstelligen Bereich zurück

Rewe zieht ein „sehr positives Fazit“, heißt es von dem Unternehmen. Grund für die Einstellung des Angebots sei das planmäßige Ende des Versuchs. Der Test habe gezeigt, dass autonome Lieferlösungen im Alltag grundsätzlich funktionieren und angenommen werden, sagt Andreas Persigehl, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Rewe Region Nord. Nun folge die Auswertung: Technische Abläufe, Nutzung und organisatorische Rahmenbedingungen sollen geprüft werden.

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Laut Rewe legten die Lieferbots insgesamt eine Strecke im vierstelligen Bereich zurück und lieferten ebenfalls Bestellungen im vierstelligen Bereich aus. Besonders gefragt waren Obst und Gemüse – vor allem Gurken, Bananen und rote Paprika –, außerdem Getränke, Milch und Hafermilch, Butter, Brötchen und Eier.

Am meisten zu tun hatten die Lieferbots am späten Nachmittag und frühen Abend. Der beliebteste Bestelltag war der Samstag. Im Einsatz waren die Geräte mit Technik des Partners Starship an sechs Tagen pro Woche.

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Hintergrund: Gestartet war das Projekt im Oktober 2025 rund um den Rewe-Markt am Holsteinischen Kamp. Die Bots fuhren in einem Radius von zwei Kilometern durch Barmbek. Sie wogen 35 Kilogramm, waren nur etwas größer als ein Einkaufskorb und nutzten 360-Grad-Kameras sowie GPS. Alkoholbestellungen waren nur mit Identitätsprüfung möglich – „heimlich Bier bestellen“ war also nicht drin. (tst)