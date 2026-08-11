Das Kita-Bündnis Elfenwiese übergibt eine Petition an die Hamburgische Bürgerschaft.

Ein Kind geht mit Gehhilfe eine Treppe in einer Kita hinauf (Symbolbild). picture alliance/dpa/Andreas Arnold

„Kita Elfenwiese muss erhalten bleiben!“: Am Donnerstag, dem 13. August 2026, übergibt das Bündnis „Rettung Kita Elfenwiese“ um 10 Uhr seine Petition an die Hamburgische Bürgerschaft.

6681 Menschen haben die Petition online unterstützt, weitere 894 auf handschriftlichen Listen. Insgesamt werden 7575 Unterschriften für den Erhalt der Kita Elfenwiese übergeben.

Die geplante Aufgabe der Elfenwiese betrifft weit mehr als einen einzelnen Kita-Standort. Über Jahrzehnte ist die inklusive Struktur der Institution gewachsen. Diese soll Kindern mit hohem heilpädagogischem, therapeutischem und pflegerischem Unterstützungsbedarf gerecht werden. Die auf Inklusion ausgerichtete Struktur dürfe nicht abgebaut werden.

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Eltern und Kita-Bündnis: Warum es die Elfenwiese braucht

Ivonne Steinhorst, Mutter eines betroffenen Kindes und Mitglied des Kita-Bündnisses Elfenwiese:

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„Unsere Kinder brauchen nicht irgendeinen Platz. Sie brauchen Orte, an denen ihre Bedürfnisse verstanden werden und an denen die notwendigen Strukturen tatsächlich vorhanden sind. Die Elfenwiese ist so ein Ort. Dass 7575 Menschen unsere Forderung unterstützen, zeigt, wie groß der Rückhalt für ihren Erhalt ist.“

Die Petitions-Übergabe ist für das Kita-Bündnis einer von vielen Schritten – ausdrücklich nicht der letzte.

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„Wir werden uns weiter gegen den Abbau von Inklusion stellen. Kinder mit Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf dürfen nicht diejenigen sein, bei denen zuerst gespart wird, Angebote zusammengelegt oder bewährte Einrichtungen aufgegeben werden. Inklusion bedeutet, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass alle Kinder teilhaben können – und nicht, bestehende Strukturen abzubauen!“, so das Kita-Bündnis Elfenwiese.

Zukunft der Elfenwiesen-Kita noch in der Schwebe

Die Kita Elfenwiese soll zum 1. September aufgegeben und die Betreuung auf andere Standorte verlagert werden.

Mit der Petition richtet sich das Bündnis an die Bürgerschaft und den Senat: Die Aufgabe der Kita Elfenwiese müsse noch einmal auf den Prüfstand. Es sei wichtig, bestehende inklusive Strukturen aufrechtzuerhalten. Außerdem entscheidend: die Zukunft der Standorte. Auch diese sei neu zu verhandeln. (vh/dpa)