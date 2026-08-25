Aufstieg und Fall: Die unglaubliche Geschichte der Reederfamilie Rickmers

Was mit einer heimlichen Hochzeit begann, wurde zu einem Hamburger Firmenimperium – und endete in einem Milliardenkollaps. Neun Jahre später ist noch immer nicht geklärt, wer für den Untergang der Rickmers-Gruppe verantwortlich war.

Seit fast zwei Jahrhunderten prägen Aufstieg, Welthandel, Kriege, Machtkämpfe und Pleiten das Schicksal der Hamburger Unternehmerdynastie Rickmers. Was mit einer heimlichen Hochzeit begann, wurde zu einem Firmenimperium, dessen berühmtester Segler bis heute an den Landungsbrücken liegt. Doch nach dem Milliardenkollaps von 2017 ist noch immer nicht geklärt, wer am Ende für den Untergang verantwortlich war.

Neun Jahre nach der Pleite der Rickmers-Gruppe ist der Streit noch immer nicht beendet. Die Erben des 2023 gestorbenen Reeders Bertram Rickmers werfen die Frage auf, ob bei der Aufarbeitung der Insolvenz mögliche Ansprüche gegen die frühere HSH Nordbank versäumt wurden. Insolvenzverwalter Jens-Sören Schröder weist das zurück. Es ist nur das jüngste Kapitel einer fast 200 Jahre alten Familiensaga – voller Aufstiege und Abstürze, Kriege, Familienfehden und immer neuer Anfänge. Und sie beginnt nicht in Hamburg, sondern auf Helgoland.

Dort wird 1807 Rickmer Clasen Rickmers geboren, der Begründer der Reederei-Dynastie. Der Schiffszimmermann verliebt sich in Margaretha Reimers. Doch die Familien sind zerstritten, die Eltern der Braut lehnen die Verbindung ab. Davon lässt sich das Paar nicht beirren: 1831 verlassen beide Helgoland und heiraten heimlich auf dem Festland. Anschließend ziehen sie nach Bremerhaven.

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Der Gründer der Reeder-Dynastie: Rickmer Clasen Rickmers (1807-1886). Rickmers Reederei

Vom Schiffszimmermann zum Reeder

Rickmers arbeitet dort zunächst als Meisterknecht, baut nebenher eigene Boote und verdient zusätzlich als Lotse Geld. 1834 macht sich der 27-Jährige selbstständig. Die Zeit spielt ihm in die Hände: Der Überseehandel wächst, immer mehr Europäer wandern nach Amerika aus. Rickmers baut Schiffe, die auch für diese Reisen eingesetzt werden können. 1857 bezieht er ein größeres Werftgelände. Aus der kleinen Werkstatt wird eines der angesehensten Schiffbauunternehmen seiner Zeit.

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Doch Rickmers baut nicht nur Schiffe, er lässt sie bald auch selbst fahren. Die Familie steigt in das Reedereigeschäft ein und macht vor allem im Asienhandel Geschäfte. In den 1870er-Jahren kommt die Verarbeitung von Reis hinzu. Die eigenen Schiffe bringen Rohreis aus Asien, die eigene Mühle verarbeitet ihn in Bremen. Schiffbau, Reederei und Handel greifen ineinander.

Patriarch Rickmers sorgt für seine Arbeiter

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Der Firmengründer ist ein patriarchalischer Unternehmer, sorgt aber auch für seine Arbeiter: Er lässt Wohnungen errichten und gründet eine Schule für deren Kinder. Seine Herkunft bleibt überall sichtbar.

Bei einer entscheidenden technischen Neuerung erweist sich Rickmer Clasen allerdings als Bremser. Er hält am Holzschiffbau fest. Erst nach seinem Tod 1886 stellen seine Söhne Andreas, Peter und Wilhelm Heinrich den Betrieb auf moderne Eisen- und Stahlschiffe um.

Der Eingang der Rickmers-Werft in Bremen um 1900 mit Torbogen, Werftgebäude und gepflasterter Straße. MOPO-Archiv

Ein Dreimaster wird zum Hamburger Wahrzeichen

In dieser Zeit entsteht auch das Schiff, das den Namen Rickmers bis heute im Hamburger Hafen sichtbar macht. 1896 läuft die „Rickmer Rickmers“ vom Stapel, ein knapp 100 Meter langer Dreimaster. Benannt wird sie nach einem Enkel des Firmengründers. Auf ihrer ersten großen Reise fährt sie nach Hongkong und bringt unter anderem Reis und Bambus nach Europa.

Während das Unternehmen wächst, entbrennt innerhalb der Familie ein Machtkampf. Nach dem Tod von Wilhelm Heinrich und Peter Rickmers führt Andreas Rickmers die Geschäfte. Sein Neffe Paul verfolgt jedoch eigene Pläne und will vor allem die internationale Schifffahrt ausbauen. Am Ende setzt sich Paul durch: 1910 zieht sich Andreas aus dem Geschäft zurück. Zwei Jahre später wird Hamburg zum Firmensitz.

Der Erste Weltkrieg bringt schwere Einschnitte. Die Werft baut Schiffe für die Marine, nach Kriegsende leidet sie unter Auftragsmangel und Krise. 1924 wird sie stillgelegt. Erst in den 1930er-Jahren nimmt Rickmers den Schiffbau wieder auf – nun unter den Vorzeichen der nationalsozialistischen Aufrüstung.

Reeder Andreas Clasen Rickmers (1835-1924). hfr

Paul Rickmers ist ein glühender Anhänger Adolf Hitlers. Im Zweiten Weltkrieg stehen Durchhalteparolen wie „Wir sterben, auf dass Deutschland lebe“ auf Werbe-Kalendern der Rickmers-Werft. Das Unternehmen baut unter anderem Minensuchboote für die Kriegsmarine. Dabei werden Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter eingesetzt – zeitweise bis zu 700 Menschen. Sie müssen schwer schuften und werden unzureichend mit Lebensmitteln versorgt. Als Gefangene streiken, werden sie mit Hunden und Knüppeln an die Arbeit zurückgetrieben.

Aufschwung nach dem Krieg – dann kommt die Krise

Nach dem Krieg steht die Reederei erneut vor dem Nichts: Sämtliche Schiffe sind verloren. Die Werft bekommt allerdings Reparaturaufträge der US Navy. In den 1950er-Jahren erlebt das Unternehmen einen neuen Aufschwung, vor allem mit Fischereischiffen. 1953 beschäftigt es schon wieder mehr als 1000 Menschen. Auch die traditionelle Verbindung nach Asien lebt wieder auf.

Doch in den folgenden Jahrzehnten geraten die deutschen Werften immer stärker unter Druck. Vor allem asiatische Konkurrenten bauen günstiger. Nach dem Tod von Werftchef Bertram R. J. Rickmers 1971 verschärft sich die Krise. 1974 beteiligt sich Hapag-Lloyd an der Rickmers-Linie.

1986 ist das Ende nicht mehr aufzuhalten: Die Rickmers-Werft meldet Konkurs an. Zwei Jahre später übernimmt Hapag-Lloyd die Rickmers-Linie vollständig. Mehr als 150 Jahre nach der Gründung scheint die Geschichte des alten Familienunternehmens beendet.

Reeder Paul Henry Rickmers (1873-1946). Hier auf einem Foto aus dem Jahr 1938 hfr

Das alte Segelschiff kehrt zurück

Ausgerechnet in dieser Zeit kehrt jenes Schiff nach Hamburg zurück, das fast ein Jahrhundert zuvor auf der Rickmers-Werft gebaut worden ist: die „Rickmer Rickmers“.

Zu diesem Zeitpunkt hat der Segler bereits eine abenteuerliche Geschichte hinter sich. 1912 wird er verkauft und fährt zunächst unter dem Namen „Max“. Im Ersten Weltkrieg wird das Schiff von Portugal beschlagnahmt und später unter anderem als portugiesisches Schulschiff „Sagres“ eingesetzt. 1962 wird es ausgemustert und anschließend nur noch als Depotschiff genutzt.

Der 1974 gegründete Verein „Windjammer für Hamburg“ verfolgt den Plan, einen großen Segler als maritimes Denkmal in die Hansestadt zu holen – und findet die ehemalige „Rickmer Rickmers“ in Portugal. 1983 wird das heruntergekommene Schiff nach Hamburg geschleppt. Rund 50 freiwillige Helfer, später unterstützt von arbeitslosen Schiffbauern und Schweißern, arbeiten an der Restaurierung.

Seit September 1987 liegt die „Rickmer Rickmers“ am Fiete-Schmidt-Anleger an den Landungsbrücken. Aus dem alten Frachtschiff ist ein Museumsschiff und eines der bekanntesten Wahrzeichen des Hamburger Hafens geworden.

Auch für die Familie ist die Pleite von 1986 kein Schlussstrich. 1992 gründen die Brüder Erck und Bertram Rickmers, Ururenkel des Firmengründers, gemeinsam das Emissionshaus Nordcapital. Das Unternehmen sammelt Anlegergeld unter anderem für Schiffsneubauten. Nach vier Jahren gehen die Brüder geschäftlich getrennte Wege. Erck Rickmers baut später mit E.R. Schiffahrt eine große Charterreederei für Containerschiffe auf. Bertram Rickmers beginnt seinerseits, eine neue Reedereigruppe zu schaffen.

Rickmer Rickmers, der Enkel des Firmengründers, im Matrosenanzug. Nach ihm ist das Museumsschiff benannt. Rickmers Reederei

Im Jahr 2000 kauft Bertram Rickmers die traditionsreiche Rickmers-Linie von Hapag-Lloyd zurück. Die neue Gruppe wächst kräftig. Zeitweise beschäftigt sie rund 2000 Menschen und betreibt oder managt etwa 130 Schiffe. Der Name Rickmers gehört wieder zu den großen Namen der deutschen Schifffahrt.

Der Neustart endet in der Milliardenpleite

Doch nach der Finanzkrise von 2008 gerät die gesamte Branche in eine schwere Krise. Fracht- und Charterraten brechen ein, Schiffe verlieren an Wert, zugleich drücken hohe Schulden. Auch Rickmers wird immer stärker von seinen Gläubigern abhängig.

Im Frühjahr 2017 spitzt sich die Lage dramatisch zu. Anleihezinsen werden fällig, die Reederei droht sie nicht mehr bedienen zu können. Der mit Abstand wichtigste Geldgeber ist die HSH Nordbank.

Bertram Rickmers setzt trotzdem auf weitere Finanzierungen – und verlangt seinerseits einen massiven Schuldenschnitt: Die HSH soll auf 190 Millionen Euro verzichten. Zugleich erwartet die Bank Zugeständnisse von ihm. Laut Sitzungsprotokoll signalisiert Rickmers nach außen zwar, Macht abgeben zu wollen, versucht intern aber mit einer Satzungsänderung, seine Stellung zu sichern. Die Bank zweifelt zunehmend an der Zukunft des Unternehmens.

Während ein von Rickmers bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) in Auftrag gegebenes Sanierungsgutachten noch Chancen für eine Rettung sieht, kommt die von der HSH beauftragte Unternehmensberatung Roland Berger zu einem vernichtenden Urteil: Die Reederei sei nicht sanierungsfähig.

Rickmers zieht Insolvenz als Alternative vor

Mitte Mai schreibt Bertram Rickmers handschriftlich an den Rand einer eigens für ihn ausgedruckten E-Mail. Seine Hausbank verlangt von ihm Zugeständnisse. Rickmers notiert: „Ansonsten ziehe ich die Insolvenz vor!!“ Gemeint ist offenbar: Kommt keine für ihn akzeptable Einigung mit der Bank zustande, zieht er die Insolvenz als Alternative vor.

Ende Mai kommt es in der HSH-Zentrale zum letzten Krisentreffen. Zu diesem Zeitpunkt belaufen sich die Forderungen der Bank auf 843,5 Millionen Euro. Als Bertram Rickmers das Gebäude verlässt, ist klar: Die Bank finanziert die Reederei nicht länger. Wenige Tage später ist die Rickmers Holding mit 114 Schiffen insolvent.

Es ist der zweite große Zusammenbruch innerhalb weniger Jahrzehnte – nach der Werftenpleite von 1986. Im Insolvenzverfahren werden später Forderungen von mehr als 1,1 Milliarden Euro angemeldet.

Containerfrachter „Felicitas Rickmers“ fährt mit Containern über das Wasser. hfr

Und wieder beginnt der nächste Neuanfang schon vor dem Untergang. Bereits 2015 gründet Bertram Rickmers die Asian Spirit Steamship Company. 2022 übergibt er die Geschäfte an seinen Sohn Rickmer Clasen Rickmers. Damit steht die sechste Generation der Familie an der Spitze eines Schifffahrtsunternehmens.

Der letzte Streit ist noch nicht entschieden

Bertram Rickmers stirbt im Mai 2023 nach einem Treppensturz. Doch die Pleite von 2017 beschäftigt die Familie weiter.

Insolvenzverwalter Jens-Sören Schröder wirft dem Reeder unter anderem vor, vor der Insolvenz 36,5 Millionen Euro beiseitegeschafft sowie Kunstgegenstände und andere Vermögenswerte aus dem Unternehmen gezogen zu haben. Zu Lebzeiten bestreitet Rickmers die Vorwürfe. Auch seine Anwälte weisen sie zurück.

Nach seinem Tod führen seine Kinder die Auseinandersetzung fort – und inzwischen hat sich die Blickrichtung teilweise gedreht. Ein Gutachten des früheren BGH-Richters und Insolvenzrechtlers Hans Gerhard Ganter kommt zu dem Ergebnis, dass ein Schadensersatzanspruch der Rickmers Holding gegen die heutige Hamburg Commercial Bank bestanden haben könnte. Ein möglicher Anspruch ist inzwischen verjährt.

Reeder Bertram Rickmers auf einem Foto aus dem Jahr 2016. Daniel Reinhardt/dpa

Die Erben wollen deshalb klären lassen, ob Insolvenzverwalter Schröder rechtzeitig gegen die Bank hätte vorgehen müssen.

Schröder weist das entschieden zurück. Die HSH habe ihre Entscheidung, Rickmers nicht weiter zu finanzieren, auf nachvollziehbare wirtschaftliche Gründe stützen können. Ein Schadensersatzanspruch sei nicht erkennbar gewesen.

Grün, Rot und Weiß, die Farben Helgolands, sind auch die Rickmers-Farben

Ein Sonderinsolvenzverwalter kommt dagegen zu dem Schluss, dass Schröder zumindest den Gläubigerausschuss hätte darüber entscheiden lassen müssen, ob gegen die Bank vorgegangen werden sollte.

Wann der Streit endet, ist offen.

Vielleicht passt das zu einer Familie, in deren Geschichte es seit fast 200 Jahren kaum einen endgültigen Schlussstrich gegeben hat. Nach dem Ersten Weltkrieg muss die Flotte neu aufgebaut werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg geschieht es wieder. Nach der Pleite der Werft tritt die fünfte Generation an. Und noch bevor die Rickmers Holding 2017 zusammenbricht, ist bereits das nächste Unternehmen gegründet.

Fast 200 Jahre nach den Anfängen in Bremerhaven gibt es das ursprüngliche Unternehmen längst nicht mehr. Firmen werden verkauft, gehen pleite oder entstehen neu. Sechs Generationen tragen den Namen weiter.

Und unten an der Elbe liegt noch immer die „Rickmer Rickmers“ – in Grün, Rot und Weiß, den Farben Helgolands. Dort hat die ganze Geschichte einst begonnen.