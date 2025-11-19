Vergangene Woche präsentierte die Stadt mit viel Tamtam den Siegerentwurf für die Kühne-Oper in der HafenCity: Diese soll sich „wie eine elegante Seerose am Wasser“ einfügen, stellte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) den Entwurf des dänischen Architekturbüros Bjarke Ingels Group vor und sprach schon von einem „neuen Wahrzeichen“ für Hamburg. Ganz so einzigartig scheint dieses Wahrzeichen dann auf den ersten Blick aber doch nicht zu sein. Was der Star-Architekt dazu sagt.





