Zaun mit der Aufschrift „Baui“ und Bäumen dahinter

Ein Teil des Abenteuerspielplatzes Bahrenfeld soll ein temporärer Parkplatz werden Foto: Florian Quandt

  • Bahrenfeld

paidParken statt Spielen? Aufregung um Baumfällungen in Altona

Für die Sportler und Besucher des Sportparks Bahrenfeld ist es am Wochenende besonders schwierig: Solange der Deckel über die A7 gebaut wird, fällt ein Teil des Parkplatzes weg. Die Folge sind kreuz und quer parkende Autos in der Zufahrt zu Altonas größter Sportanlage. Nun hat das Bezirksamt eine Lösung vorgeschlagen, die den Autofahrern das Leben erleichtern würde, allerdings 17 Bäume das Leben kosten und Kindern Platz zum Spielen nehmen würde.




