Aufregung bei Hagenbeck: Baum kippt über Wassergraben – Gehege gesperrt

Im Tierpark Hagenbeck ist es am Mittwochnachmittag zu einem Zwischenfall im Orang-Utan-Haus gekommen. Dort stürzte ein Baum im Gehege um und fiel über einen Wassergraben.

Der umgestürzte Baum war laut Hagenbeck doppelt gesichert. Warum er dennoch kippte, ist bislang unklar und wird untersucht. Mitarbeitende reagierten umgehend, der Baum wurde direkt entfernt und das Gehege vorübergehend gesichert.

Tierpark Hagebeck: Orang-Utan-Haus geräumt

Nach Angaben des Tierparks waren Tiere und Besucher zu keiner Zeit in Gefahr, auch ein Ausbruch der Tiere habe nicht gedroht. Eine Besucherin berichtete der MOPO jedoch von deutlicher Aufregung vor Ort: Das Orang-Utan-Haus sei geräumt worden, es habe laute Geräusche gegeben und die Tiere hätten aufgewühlt gewirkt.

Mitarbeitende hätten sich vorsorglich mit Schläuchen positioniert, um ein mögliches Überklettern des Baumes zu verhindern. Und auch der aus dem Fernsehen bekannte Tierarzt Dr. Michael Flügger eilte zur Unterstützung herbei. Das Gehege wurde zeitweise gesperrt.