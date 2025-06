Aufräum-Aktion in Hamburg: Jetzt geht’s Tausenden Schrotträdern an den Rahmen

Sie blockieren Fahrradstellplätze, stehen im Weg oder gammeln vor sich hin: Pro Jahr entfernt die Stadtreinigung in Hamburg etwa 4000 Schrotträder aus dem öffentlichen Raum. Jetzt startet die nächste jährliche Aufräum-Aktion.

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) hat ihre jährliche Aktion zum Entfernen von schrottreifen Rädern gestartet. „Mit dem Entfernen von Schrotträdern wird der Hamburger Radverkehr sicherer und es entsteht mehr Raum für den Umstieg auf nachhaltige Mobilität“, sagte Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) zum Auftakt der Sammelaktion vor dem U-Bahnhof Fuhlsbüttel-Nord.

Jährlich werden rund 4000 Schrotträder entfernt

Nach Angaben von SRH-Geschäftsführer Rüdiger Siechau werden jedes Jahr rund 4000 Fahrräder aus dem öffentlichen Raum entfernt und entweder verschrottet oder wieder repariert und in den eigenen Gebrauchtkaufhäusern „Stilbruch“ angeboten. Neben dem Bezirk Hamburg-Nord werden in den kommenden Tagen auch verstärkt Schrotträder in den Bezirken Altona, Eimsbüttel, Hamburg-Mitte und Wandsbek gesammelt.

Stellen Polizei oder Beschäftigte der Bezirksämter fest, dass ein Fahrrad offensichtlich nicht mehr genutzt wird, verkehrsuntauglich ist oder die Verkehrssicherheit gefährdet, kennzeichnen sie es den Angaben zufolge in den Bezirken nördlich der Elbe mit einem leuchtend roten Aufkleber. Darauf wird der Besitzer aufgefordert, sein Rad innerhalb von 14 Tagen zu entfernen. Es reiche dabei nicht aus, den Aufkleber einfach zu entfernen, teilte die Stadtreinigung mit.

Reagiere der Besitzer nicht, knacke die Stadtreinigung gegebenenfalls auch Schlösser, um das Fahrrad entsorgen zu können. Sollte das Rad eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen, könne es auch innerhalb von 24 Stunden verschrottet werden, erklärte die Stadtreinigung. (dpa/mp)