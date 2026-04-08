Zettel an der Haustür rührt Hamburg: Wie aus Zufall eine ganz große Liebe wurde

Wie aus einem kleinen Zufall eine bilderbuchwürdige Liebesgeschichte werden kann, beweisen Alexander und Andria aus Winterhude aktuell allen: Mit einem Aushang an ihrem ehemaligen Wohnhaus berühren die beiden gerade einige Herzen. Über eine geteilte Taxifahrt fanden die beiden heraus, dass sie im selben Haus wohnen – und sind 36 Jahre und sieben gemeinsame Kinder später noch immer glücklich.

„Im April 1990 haben wir beide hier gewohnt – einer ganz oben im Dachgeschoss, der andere eine Etage darunter. Wir haben uns zufällig auf einer Party kennengelernt und uns entschieden, uns ein Taxi nach Hause zu teilen“, schreiben die beiden in dem Aushang an einem Winterhuder Wohnhaus, den der Podcast „Positiv & Dativ“ auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Neben dem Text ist ein gezeichnetes Paar bei einer Hochzeit abgebildet.

Weiter schreiben sie: „Was als Zufall begann, wurde schnell zu etwas viel Größerem. Unter einem Dach zu wohnen, machte es leicht, Zeit miteinander zu verbringen und sich Schritt für Schritt kennenzulernen“. Alexander und Andria kommen aus Dänemark und dem Vereinigten Königreich. Für sie ein noch größerer Beweis dafür, dass das Schicksal die beiden zusammengeführt hat.

Mit einem Aushang in einem Winterhuder Wohnhaus machten die beiden auf ihre Geschichte aufmerksam. Screenshot Instagram Mit einem Aushang in einem Winterhuder Wohnhaus machten die beiden auf ihre Geschichte aufmerksam.

Zufall: Auf Taxifahrt lernten sich die Nachbarn kennen

Die beiden seien nun seit 25 Jahren verheiratet, haben vier eigene und drei adoptierte Kinder. „Das Leben hat uns weit über diese Adresse hinausgeführt, aber genau hier hat alles begonnen“, schreiben die beiden. „Wir denken oft daran, wie so etwas Einfaches – eine Taxifahrt, ein gemeinsames Haus – alles verändern kann.“ Für die aktuellen Bewohner des Mietshauses hat das glückliche Ehepaar noch einen Rat: „Man weiß nie, was direkt vor der eigenen Tür beginnt. Manchmal entstehen die wichtigsten Geschichten an den unscheinbarsten Orten.“

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„Wir sind sehr dankbar für die Zeit, die wir hier verbringen durften. Hier hat etwas wirklich Wunderschönes seinen Anfang genommen“, so die beiden. „Wir wünschen euch von Herzen alles Gute – wohin auch immer eure Geschichte euch führt.“ (prei)