Auf dieser vollen U-Bahn-Strecke kommt bald alle 100 Sekunden ein Zug

Alle 100 Sekunden eine U-Bahn: Hamburg macht eine seiner vollsten Strecken fit für den „Turbo-Takt“.

Alle 100 Sekunden eine U-Bahn – das sind sechs Züge innerhalb von zehn Minuten. Auf einer der meistbefahrenen U-Bahn-Strecken Hamburgs soll dieser lang angekündigte „Turbo-Takt“ tatsächlich bald Realität werden.

Es ist fast zwölf Jahre her, dass der damalige Hochbahn-Chef Günter Elste von der Notwendigkeit eines „90-Sekunden-Takts“ sprach. Danach passierte erst einmal lange nichts, bis das Unternehmen das Vorhaben im Jahr 2022 schließlich wieder aus der Schublade holte. Inzwischen sieht der „Turbo-Takt“ allerdings nur noch einen Takt von 100 Sekunden vor.

Auf dieser U-Bahn-Strecke soll der „Turbo Takt“ kommen

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Der Hamburger Osten mit seinen Linien U2 und U4 soll profitieren. Vor allem der Abschnitt zwischen Berliner Tor und Burgstraße, der mit täglich 90.000 Fahrgästen zu den am stärksten frequentierten Strecken Hamburgs gehört, soll dadurch entlastet werden.

Laut einer Hochbahn-Sprecherin wird es Ende 2027 soweit sein. Auf der gemeinsam befahrenen Strecke der beiden Linien zwischen Jungfernstieg und Horner Rennbahn soll dann alle 100 Sekunden eine U-Bahn fahren. Gleichzeitig soll sich die Linie U4 zu diesem Zeitpunkt, wenn alles nach Plan läuft, an der Horner Rennbahn ausfädeln und weiter zur Horner Geest fahren. Die U2 fährt wie bisher weiter nach Mümmelmannsberg.

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So kann alle 100 Sekunden eine U-Bahn fahren

Damit das möglich ist, müssen die U-Bahnen teilweise computergesteuert fahren. Dazu sind unter anderem sogenannte „Balisen“ nötig. Die kleinen gelben Kästen im Gleisbett sind Informationspunkte, die genau wissen, wo sich welche U-Bahn gerade befindet. Am Rand der Gleise werden „Access Points“ errichtet, die die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Stellwerk gewährleisten. Diese Arbeiten laufen laut der Hochbahn-Sprecherin aktuell noch.

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Die Züge werden zudem mit CBTC (Communication-based Train Control), einem technischen System von Siemens, ausgerüstet. Einfach erklärt kommunizieren dadurch alle Züge in einem gemeinsamen Netzwerk, also untereinander, mit einem Streckencomputer und mit den Stellwerken. So weiß jeder, wer sich wo gerade befindet.

Der Fahrer bleibt noch an Bord und überwacht das Handeln des Computers. Marius Röer





Bis Ende 2029 soll der „Turbo Takt“ dann auf die gesamte U4-Strecke zwischen Elbbrücken und Horner Geest ausgeweitet werden, sowie auf die U2-Strecke zwischen Mümmelmannsberg und Christuskirche. Die Fahrer bleiben trotzdem weiterhin an Bord. „Sie sind weiterhin für den Fahrgastwechsel verantwortlich und können im Notfall immer eingreifen“, erklärte Jens-Günther Lang, Technikvorstand der Hochbahn und aktueller Interims-Vorsitzender des Unternehmens.

Die voraussichtlichen Kosten liegen nach wie vor bei circa 200 Millionen Euro. Ob der Bund einen Teil davon übernimmt, ist aktuell noch unklar.