mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Wandern Heide

Für viele Wanderer ist der Herbst die schönste Zeit in der Lüneburger Heide. Foto: Lüneburger Heide Tourismus

paidAuf diesen Wanderwegen können Sie das Glück finden

kommentar icon
arrow down

Kein Auto weit und breit, dafür Wacholder und Birken, Heideflächen und Sandwege. Und manchmal sogar eine Heidschnuckenherde. Die Lüneburger Heide ist auch nach der Heideblüte ein lohnendes Ausflugsziel. Zahlreiche Wander- und Radwege laden zu kürzeren oder längeren Touren ein. Ganz neu sind die Glückspfade, die dazu anregen sollen, die Natur bewusster wahrzunehmen und mit allen Sinnen zu erleben.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test