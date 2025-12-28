Auf diesen Wanderwegen können Sie das Glück finden
Kein Auto weit und breit, dafür Wacholder und Birken, Heideflächen und Sandwege. Und manchmal sogar eine Heidschnuckenherde. Die Lüneburger Heide ist auch nach der Heideblüte ein lohnendes Ausflugsziel. Zahlreiche Wander- und Radwege laden zu kürzeren oder längeren Touren ein. Ganz neu sind die Glückspfade, die dazu anregen sollen, die Natur bewusster wahrzunehmen und mit allen Sinnen zu erleben.
