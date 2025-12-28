Kein Auto weit und breit, dafür Wacholder und Birken, Heideflächen und Sandwege. Und manchmal sogar eine Heidschnuckenherde. Die Lüneburger Heide ist auch nach der Heideblüte ein lohnendes Ausflugsziel. Zahlreiche Wander- und Radwege laden zu kürzeren oder längeren Touren ein. Ganz neu sind die Glückspfade, die dazu anregen sollen, die Natur bewusster wahrzunehmen und mit allen Sinnen zu erleben.

