Nach mehr als einem Jahr ist die Elbchaussee wieder für Autos geöffnet – allerdings nicht für lange.

Am Montag wurden die letzten Sandhaufen zur Seite geschoben, gelbe Fahrspuren provisorisch aufgepinselt und am Dienstagmorgen noch die Bauzäune abgebaut: Die Elbchaussee ist nach einer über einjährigen Vollsperrung wieder für Autos geöffnet – allerdings nicht für lange.

Noch vor zwei Wochen sah es nicht danach aus, dass auf der Elbchaussee bald wieder Autos fahren würden, am Dienstagmittag wurden die Sperrungen zwischen der Betty-Levi-Passage und dem Hohenzollernring dann aber tatsächlich abgebaut. Seitdem fahren dort wieder Autos, Motorräder und Lkw in beide Richtungen.

Elbchaussee wird wegen der neuen Sternbrücke wieder geöffnet

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Grund dafür sind der Abriss der alten und der Einhub der neuen Sternbrücke an der Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee. Letztere muss dafür vom 16. Juli bis zum 2. September komplett gesperrt werden – und der Umleitungsverkehr in dieser Zeit unter anderem über die Elbchaussee fließen.

Seit Juni 2025 wurden dort bereits 2,5 Kilometer Trinkwasser-, acht Kilometer Strom- sowie vier Kilometer Telekommunikationsleitungen erneuert. Anschließend wurde die Straße komplett „ausgekoffert“, sprich: ausgehoben. So wurde Platz für den neuen Asphalt geschaffen, der in vier Schichten aufgetragen wird.

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Der mehrschichtige Aufbau ist laut Verkehrsbehörde nötig, damit die Straße tragfähig, frostbeständig und langfristig nutzbar wird. Drei der vier Schichten wurden bereits aufgetragen.

Elbchaussee wird ab September wieder für Autos gesperrt

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Wenn die Sternbrücke an ihrem neuen Platz steht, wird die Elbchaussee dann laut Behörde ab dem 2. September wieder für Autos gesperrt. Dann werden abschließend die Rad- und Gehwege ausgebaut und die vierte Asphaltschicht aufgetragen. Diese sogenannte „Deckschicht“ sorgt unter anderem für weniger Lärm.

Damit ist die Dauerbaustelle Elbchaussee aber noch lange nicht Geschichte: Vor rund zwei Monaten haben bereits die Arbeiten auf dem nächsten Abschnitt zwischen Hohenzollernring und Parkstraße begonnen. Erst im Jahr 2030 soll die insgesamt 8,6 Kilometer lange Elbchaussee voraussichtlich komplett umgebaut und saniert sein.