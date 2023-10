Seeleute zu Fuß auf der A7: Sie suchten ihr Schiff – und landeten auf der Autobahn

Eigentlich sollte Google Maps sie auf ihrem Rückweg leiten, stattdessen verirrten sich am späten Samstag drei Fußgänger auf die A7. Die Erklärung ist kurios.

Bei dem Trio handelte es sich um drei Seeleute (28, 29, 52), die mit ihrem Containerfrachter „Marie Maersk“ im Hamburger Hafen vor Anker lagen und am Samstag in Hamburg Landgang hatten. Das berichtet das „Abendblatt“.

A7: Seeleute auf Abwegen auf Autobahn aufgegriffen

Den Weg zurück zum Schiff ließen sich die Männer von Google-Maps anzeigen. Doch anstatt der Strecke für Fußgänger, folgten sie der Strecke für Autos – und landeten schließlich auf der A7. Dort liefen sie dann auf dem Standstreifen weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Brand bei Airbus in Hamburg – Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Mehrere in Richtung Süden fahrende Autofahrer meldeten das Trio daraufhin bei der Polizei, die die Seeleute im Bereich Waltershof entdeckte. Die Polizisten nahmen die Männer zunächst mit auf die Wache, wo sie dann ein Shuttle abholte und zum Schiff fuhr. Am Sonntagmorgen ging es für die „Marie Maersk“, die unter dänischer Flagge fährt, weiter in Richtung Antwerpen. (mp)