Fünf Kandidatinnen traten im Hamburger Münzviertel zum Grill-Wettbewerb an – Fleisch war dabei tabu.

Bratwurst aus Weizenprotein, Maiskolben oder ein pflanzliches Burger-Patty: Nichts gegen all das, was üblicherweise auf dem Grillrost landet, wenn man kein Fleisch essen möchte. Aber bei der Suche nach dem „(Ele)plant-based Grillchampion“ ging es im Münzviertel unweit des Hauptbahnhofs deutlich kreativer zu. Fünf Kandidatinnen traten gegeneinander an – und die Siegerin ist keine Unbekannte, sie kommt aus dem Hamburger Umland.

Bei Jamie Ann Thomßen-Bartels aus Hamburg bekommt der halbe Spitzkohl auf dem Grillrost langsam Röstaromen. „Spitzkohl ist meine Heimat“, sagt sie, „Kohl könnte ich jede Woche essen.“ Jamie kommt ursprünglich aus Dithmarschen, postet auf Instagram ihre Lieblingsgerichte und kochte schon bei der ZDF-„Küchenschlacht“.

Veganer Grillwettbewerb in Hamburg

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Ihren Spitzkohl verfeinert sie mit Pineapple-Chili-Butter, klar, hier ohne Kuhmilch, und mit gehackter gegrillter Ananas. „Wenn man den Spitzkohl vorher etwas dämpft, wird er weicher“, sagt Jamie. Und den harten Strunk erst nach dem Grillen herausschneiden, er hält das Gemüse auf dem Grill in Form.

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„Es geht darum, die Kreativität beim veganen Grillen zu feiern“, sagt Harald Guimarães, Marketingleiter bei der Firma Eleplant, die den pflanzlichen Grillchampion zum zweiten Mal sucht. Eleplant ist eine Butteralternative aus pflanzlichen Fetten, die ich in dieser Kolumne vor etwa einem Jahr schon vorgestellt habe

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Fünf Gasgrills stehen vor dem Hotel „Villa Viva“ im Münzviertel in einer Reihe. Wassermelone grillt Marianne Rocher aus Hoppegarten (Brandenburg), übrigens eine großartige Idee für heiße Tage und gut erst im Backofen und dann in der Pfanne zuzubereiten. Sie serviert die Obststeaks mit mariniertem BBQ-Tofu. Bei Conny Eberwein aus Hechingen (Baden-Württemberg) kommen kleine Tarteförmchen mit Flammkuchenteig auf den Grill, die sie mit Kartoffeln, Pilzen und Spinat füllt. Ein Türmchen aus Apfelscheiben, veganem Mozzarella, Feige und pflanzlichem Ziegenkäse baut Karen Vogelsang aus Osnabrück. Die dreiköpfige Jury darf sich freuen, lecker klingen alle Gerichte.

MOPO-Autor Frank Wieding (60) isst seit mehr als 40 Jahren kein Fleisch. Gras und Steine musste er trotzdem noch nie essen. Florian Quandt

Die vier Herausforderer treten gegen die Vorjahressiegerin Camilla Hannemann aus Jork (Landkreis Stade) an. Die ist an ihrem Grill tiefenentspannt, hat halbierte Römersalate und Baby-Zucchini auf den Rost gelegt. Und macht aus dem Produkt des Sponsors eine Beurre Blanc, eine französische Buttersauce.

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Am Ende bringt Camilla ihr Soßen-Move den erneuten Sieg als „(Ele)plant-based Grillchampion“. Das Sieger-Rezept finden Sie hier. Und die Rezepte der anderen vier Kandidatinnen hier. „Ich könnte jeden Tag grillen“, sagt die Gewinnerin, „es gibt kein Gemüse, das man nicht grillen könnte.“