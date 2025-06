Kollabiert beim Halbmarathon: Mehrere Läufer müssen wiederbelebt werden

Die Sonne scheint, viele Menschen genießen das Wetter in Hamburg und mehr als 10.000 motivierte Läuferinnen und Läufer treten beim alljährlichen Hella-Halbmarathon an. Doch bei einigen nahm das Event am Sonntag ein dramatisches Ende: Rettungshelfer mussten mehrere kollabierte Teilnehmer reanimieren.

Bei gut 22 Grad liefen die rund 10.000 Teilnehmer am Sonntagvormittag durch zunächst an der Elbe entlang. Später führte die Strecke einmal um die Alster herum. Doch plötzlich kam es zu gefährlichen Zwischenfällen.

Laut MOPO-Informationen sollen mindestens fünf Läufer zusammengebrochen und wiederbelebt worden sein. Die Feuerwehr Hamburg bestätigte gegenüber der MOPO mehrere Fälle, bei denen Menschen reanimiert werden mussten.

Wie viele es genau waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Alle Betroffenen seien schnell versorgt worden. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Fußgänger gegen Rüpel-Radler : „Manche trauen sich nicht mehr aus dem Haus“

„Manche trauen sich nicht mehr aus dem Haus“ Hamburgs Iraner über die Lage in Nahost : „Angst“, „Hoffnung“ und „Scheiß-Mullahs“

„Angst“, „Hoffnung“ und „Scheiß-Mullahs“ Brutale Jagd auf Homosexuelle : Mit Dates in Hinterhalte gelockt

Mit Dates in Hinterhalte gelockt Die Akte „White Tiger“: 34 Seiten blanker Horror

34 Seiten blanker Horror Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die wichtigsten Fragen zum HSV-Trainingsstart , die DFB-Frauen auf EM-Mission & Tennis-Star Tatjana Maria kündigt Großes an

Die wichtigsten Fragen zum , die auf EM-Mission & Tennis-Star kündigt Großes an 20 Seiten Plan7: Alles zu den Mega-Shows von Ed Sheeran, Jazz-Legende Herbie Hancock im CCH & das ist neu bei den Karl-May-Spielen

Veranstalter setzen auf Erste-Hilfe-Kurse

Bereits im vergangenen Jahr war es zu einem Reanimationsfall gekommen. Ein junger Mann war damals auf der Strecke kollabiert. Elena Jungk – eine Läuferin (und Ärztin von Beruf) – sah den Mann zusammenbrechen und leistete Erste Hilfe. Die MOPO berichtete über den Fall.

Jungk wandte sich damals an die Veranstalter. Gemeinsam wurde die Idee von kostenlosen Erste-Hilfe-Kursen vor Läufen erarbeitet. Diese Idee wurde für den Lauf dieses Jahres in die Tat umgesetzt.

Für den Halbmarathon 2025 planten die Veranstalter kostenlose, aber anmeldepflichtige 45-Minuten-Kurse für interessierte teilnehmende Läuferinnen und Läufer, um Erste-Hilfe-Maßnahmen zu üben. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, sich an einem Info-Zelt sein Wissen zu Herzdruckmassagen und Erster-Hilfe aufzufrischen.

Die Veranstalter gaben außerdem Tipps zum Laufen bei hohen Temperaturen, etwa ausreichend Wasser zu trinken und eine Kopfbedeckung zu tragen.

Wieso klappen die Läufer weg? Wer ist besonders gefährdet?

Die Ursachen für das plötzliche Umklappen können von Fall zu Fall verschieden sein. Häufig handelt es sich (bei über 35-Jährigen) um ein bislang nicht diagnostiziertes Koronarleiden. Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung der Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Wenn diese Gefäße blockiert oder verengt sind, kann das Herz nicht mehr ausreichend durchblutet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Tierisch gute Tat: Hamburger Organisation hilft den Hunden der Ärmsten

Zudem zeigen Daten aus den vergangenen Jahren, dass Männer häufiger umklappen als Frauen. Die Zahl der bei Marathons und Halbmarathons kollabierten Menschen ist seit den 2000er Jahren unverändert. Durch eine höhere Präsenz von Rettungskräften an den Strecken ist aber die Überlebenswahrscheinlichkeit stark gestiegen.