Schillernde Kiez-Persönlichkeit und Lebenskünstler Walter Wigand ist tot. Er ist mit 69 Jahren in seiner Wohnung auf der Reeperbahn verstorben, wie ein enger Freund der MOPO bestätigt.

Schillernde Kiez-Persönlichkeit und Lebenskünstler: Walter Wigand ist tot. Er ist mit 69 Jahren in seiner Wohnung auf der Reeperbahn verstorben, wie ein enger Freund der MOPO bestätigte. Foto: YouTube/ Walter Wigand

  • Hamburg

paidAuf der Reeperbahn kannte ihn jeder: Kiez-Legende Walter Wigand ist tot

Schauspieler, Musikproduzent, Synchronsprecher, Pornodarsteller – Walter Wigand war Lebemann und eine schillernde Kiez-Persönlichkeit. 32 Jahre lang wohnte der gebürtige Hamburger in der Kastanienallee auf der Reeperbahn. Seine Auftritte in der Spiegel-TV-Serie „Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“ machten den originellen Lebenskünstler in ganz Hamburg bekannt. In der Karibik wurde er sogar zum Star, in Hamburg verkehrte er mit Promis und Kunstsammlern. Am 10. Oktober ist Wigand im Alter von 69 Jahren verstorben. Freunde und Bekannte trauern – und planen eine würdige Abschiedsfeier.

