Auf den letzten Drücker: Hier kriegen Sie heute noch Weihnachtsgeschenke

Der Baum ist geschmückt, der Kühlschrank ist voll, doch, oh Schreck, der Wein wurde vergessen. Auch das Geschenk für die Schwägerin ist irgendwie untergegangen. Hier gibt’s am 24. Rettung in letzter Minute –und weitere nützliche Tipps.

Geschenke



In der Wandelhalle des Hauptbahnhofs haben die Geschäfte bis 16 Uhr geöffnet (u.a. Bijou Brigitte, Body Shop). Bücher gibt es bis 17 Uhr in der Bahnhofsbuchhandlung ebenso wie Blumen bei Blumen Petzoldt. Duftende Präsente bekommt man sogar noch bis 18 Uhr bei Douglas.

Lebensmittel



Edeka im Altonaer Bahnhof und in der Wandelhalle hat bis 16 Uhr geöffnet. Vereinzelte Filialen von Dat Backhus sind bis mittags offen (u.a. in Altona, Neue Große Bergstraße 9).

Kinder-Bespaßung vor der Bescherung



Um den Lütten die Wartezeit auf den Weihnachtsmann zu versüßen, ist die Eislaufbahn in Wandsbek bis 14 Uhr geöffnet. Auch die zauberhafte Welt des Miniatur Wunderlands hat bis 16 Uhr offen.

Apotheken-Notdienst



Unter der kostenlosen Info-Hotline (0800) 002 28 33 und auf aponet.de gibt es einen Überblick über geöffnete Notapotheken in der Nähe. Unter anderem hat die Pelikan-Apotheke in der Neustadt vom 24.12. von 8.30 Uhr bis zum 25.12. bis 8.30 Uhr durchgehend geöffnet (Großneumarkt 37, Tel. 34 53 839).

Ärzte und Zahnärzte



Die Notfallpraxen in Altona (Stresemannstraße 54) und Farmsen (Berner Heerweg 124) sind unter anderem bis 24 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist der Notfalldienst unter Tel. 22 80 22. Den Kinderärztlichen Notdienst übernimmt unter anderem das Altonaer Kinderkrankenhaus (Bleickenallee 38, Tel. 88 90 80). Infos zum Zahnärztlichen Notdienst gibt es unter zahnaerzte-hh.de.