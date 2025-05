Auf den Hund gekommen! In diesem Ranking ist Hamburg top

Wo bellen die Hunde am fröhlichsten? Der „Dog Happiness Index 2025“ von CheckForPet hat es untersucht – und kommt zu einem klaren Ergebnis: In Hamburg sind die Vierbeiner besonders glücklich. Mit 44 von 50 möglichen Punkten führt die Hansestadt das Ranking souverän an.

Grundlage der Studie sind fünf Schlüsselfaktoren: die Anzahl der registrierten Hunde, das Angebot an Grünflächen, die Höhe der Hundesteuer, der Zugang zu Tierärzten und die Verfügbarkeit von Hundepensionen. Insgesamt wurden 15 deutsche Großstädte anhand dieser Kriterien bewertet.

Hamburg ist Deutschlands Spitzenreiter

Hamburg punktet in fast allen Bereichen: maximale Werte bei Hundeanzahl, Grünflächen und Hundesteuer. Auch bei Hundepensionen und Tierärzten liegt die Stadt weit vorn. So kommt die Hansestadt auf starke 44 Punkte – acht mehr als der Zweitplatzierte Stuttgart, der vor allem dank guter tierärztlicher Versorgung und Hundepensionen punkten kann. Auf Platz 3: Frankfurt am Main (34 Punkte) – mit Bestwert bei Tierarztpraxen pro Hund.

Hohe Steuern, wenig Angebot – das Schlusslicht enttäuscht

Düsseldorf, Hannover und Dresden liegen mit je 32 Punkten im Mittelfeld. München und Leipzig kommen auf 31 Punkte. Berlin landet mit 30 Punkten auf Platz 10 – trotz vergleichsweise guter tierärztlicher Versorgung. Am Tabellenende: Essen (16 Punkte), Duisburg (21 Punkte) und Nürnberg (23 Punkte). Besonders dort fehlen Hundepensionen – in Essen gibt es laut Studie gar keine.

In einigen Städten wird eine hohe Hundesteuer verlangt, ohne dass die Infrastruktur stimmt. Fehlende Pensionen und zu wenig Grünflächen verschlechtern das Ranking zusätzlich. Städte, die hier nachbessern, könnten ihren vierbeinigen Bewohnern deutlich mehr Lebensqualität bieten. (apa)