Auch in Hamburg: Weitere Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof gerettet

Poppenbüttel -

Die Filiale von Galeria Kaufhof im Alstertaler Einkaufszentrum ist gerettet! Im Haus herrscht pure Begeisterung bei den Mitarbeitern und Kunden. Nach dem ersten Schock, dass in Hamburg vier von sieben Filialen schließen sollen, kam am heutigen Freitag eine gute Nachricht: Zumindest eine der bedrohten Hamburger Filialen darf bleiben.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof Jürgen Ettl sagte am Freitag, dass nach Zugeständnissen der Vermieter auch die Schließung des Warenhauses im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg vom Tisch sei.

Michael Zuther, Betriebsratsvorsitzender von Galeria Kaufhof im AEZ. Marius Röer Foto:

„Das Kämpfen hat sich gelohnt“, sagt Michael Zuther, Betriebsratsvorsitzender der Filiale im MOPO-Gespräch. „Stündlich geht ein Dank per Lautsprecher an die Kollegen und Kunden raus.“ Die Stimmung ist positiv, die Kunden klatschen und freuen sich mit.

Galeria Karstadt Kaufhof im AEZ ist gerettet

Zur Verkündung der positiven Nachricht war sogar der Vorstand rund um Guido Mager vor Ort. „Es ist einfach nur aufregend“, sagt Zuther. Die Kollegen seien mit Leidenschaft dabei gewesen und hätten sich sehr für ihre Filiale eingesetzt.

„Ich war immer ehrlich zu den Kollegen“, sagt Zuther. Die Hoffnung hatte er nie aufgegeben. Für ihn fällt jetzt eine große Last ab. Ein bisschen Wehmut schwingt aber auch mit. Die anderen Hamburger Filialen müssen weiter bangen. Für die Häuser in Bergedorf, Wandsbek und Galeria Kaufhof Mönckebergstraße sind die Schließungspläne noch nicht vom Tisch.

Am 22. Juni demonstrierten Mitarbeiter vor Galeria Kaufhof im AEZ für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Marius Röer Foto:

12 Galeria Karstadt Kaufhof Filialen bereits gerettet

In Berlin-Lichtenberg (Ringcenter), in Bielefeld, in Leonberg, in Nürnberg-Langwasser und in Singen können die Mitarbeiter ebenfalls wieder aufatmen. Damit seien gut 500 weitere Arbeitsplätze gerettet.

Die Zahl der von der Schließung bedrohten Filialen sinkt damit von ursprünglich 62 auf 50. Ettl betonte gleichzeitig, er hoffe, dass es gelingen werde noch weitere Filialen vor der Schließung zu bewahren. „Aufgeben ist für uns keine Option.“