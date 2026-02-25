Auch in Hamburg verkauft: Dringender Rückruf – Glassplitter in der Brühe!

Das könnte schmerzhaft enden! Wer Brühe der Marke Ökoland gekauft hat, sollte genau hinschauen: Wegen möglicher Glassplitter bittet der Hersteller, bestimmte Produkte zu entsorgen oder zurückzugeben.

Der Lebensmittelhersteller Ökoland aus Wunstorf bei Hannover ruft mehrere seiner Produkte zurück, weil die Gefahr besteht, dass darin Glassplitter enthalten sein könnten. Wie das Unternehmen auf der Plattform lebensmittelwarnung.de bekannt gab, sind davon folgende Produkte betroffen:

Knochenbrühe vom Bio-Huhn, 380 ml, haltbar bis Juli 2028, Charge L8345

Hühnerfleisch in Brühe, 320 ml, haltbar bis November 2027, Charge L7648

Rindfleisch in Brühe, 320 ml, haltbar bis Oktober 2027, Charge L7575

Glassplitter in Brühe: Auch ohne Bon gibt’s Geld zurück

Das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Charge sind auf dem Deckel aufgedruckt. Verkauft wurden die Produkte den Angaben zufolge in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen.

Wer eines der von Glassplittern betroffenen Produkte gekauft hat, wird gebeten, es zu entsorgen. Alternativ können Verbraucherinnen und Verbraucher Brühe der betroffenen Chargen zurückzugeben. Sie erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis zurück. (dpa/mp)