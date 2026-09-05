In mindestens einer Charge Käse stecken gefährliche Bakterien. Welche Sorten Verbraucher nicht mehr essen sollten.

„Gut von Holstein“ ruft einen Weihnachtskäse wegen möglicher Verunreinigung mit Listerien zurück. (Symbolbild) dpa | Marcus Brandt

Bakterien im Käse! Die Dorfkäserei Geifertshofen AG ruft mehrere Käsesorten zurück. Der Grund: In einer Charge des Weinbauernkäses konnte das Bakterium Listeria monocytogenes nachgewiesen werden.

Zurückgerufen werden die Sorten Weinbauernkäse, Weinbauernkäse mittelalt, Wengert, Alter Wengert, Geifertshofener Classico und Schwäbischer Trollingerkäse mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 30. Oktober 2026. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere im selben Reifekeller gelagerte Ware betroffen sei.

Bakterien im Käse: Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet

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Der Rückruf gilt sowohl für verpackte Ware als auch für Käse von der Theke. Die Produkte wurden in allen Bundesländern in Supermärkten, Hofläden, Metzgereien und Gastronomien verkauft.

Besonders für Schwangere, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können Listerien gefährlich werden. Eine Infektion mit Listerien kann zu Durchfall und Fieber führen. Wer eine der betroffenen Packungen zu Hause hat, soll den Käse nicht verzehren, sondern ihn zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. (mp)