mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Gekochter Sushireis (Symblfoto).

Gekochter Sushireis (Symblfoto). Foto: picture alliance / Winfried Rothermel | Winfried Rothermel

Auch in Hamburg: Supermarktkette ruft Sushi-Reis zurück

kommentar icon
arrow down

Rückruf bei Go Asia: In Sushireis wurden erhöhte Mineralrückstände festgestellt. Was Käufer jetzt wissen müssen und wie der Umtausch funktioniert.

Wegen der Überschreitung von Grenzwerten für Mineralölbestandteile ruft die Supermarktkette Go Asia Sushireis zurück. Betroffen sei die 1-Kilo-Packung des Produktes „Shinode Original Premium Sushi Rice“ der Marke Sun Clad mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. April 2027, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. 

Betroffen ist die 1-Kilo-Packung des Produktes „Shinode Original Premium Sushi Rice“ der Marke Sun Clad. lebensmittelwarnung.de
Betroffen sei die 1-Kilo-Packung des Produktes „Shinode Original Premium Sushi Rice“ der Marke Sun Clad
Betroffen ist die 1-Kilo-Packung des Produktes „Shinode Original Premium Sushi Rice“ der Marke Sun Clad.

Verkauft wurde der Reis nach derzeitigem Stand in allen Bundesländern bis auf Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Das Produkt könne in allen Filialen der Kette zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test