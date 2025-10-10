Hersteller ruft vegane Lasagne zurück – Allergiegefahr

Ein Hersteller hat seine vegane Lasagne zurückgerufen, die vor allem bei Edeka in Hamburg und in mehreren anderen Bundesländern verkauft werden. Gefahr besteht aber nur für eine bestimmte Personengruppe.

Der Hersteller „What’s Cooking“ ruft seine unter anderem bei Edeka erhältliche vegane Lasagne zurück. Wegen eines Produktionsfehlers sei in den 400-Gramm-Packungen der veganen Lasagne mit Linsen-Bolognese Soja enthalten, was eine Gefahr für Allergiker darstelle, teilte der Hersteller mit.

Kunden bekommen den Kaufpreis erstattet

Nicht-Allergiker könnten sie bedenkenlos essen. Betroffene Kundinnen und Kunden können das Produkt auch ohne Kassenbon wieder zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Das könnte Sie auch interessieren: Dringender Rückruf von Bio-Sprossen – Firma vor den Toren Hamburgs betroffen

Die Warnung beschränkt sich auf die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. Oktober 2025. Der Artikel sei vor allem bei Edeka und Marktkauf in Hamburg sowie Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und den angrenzenden Teilen von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin verkauft worden. (dpa/mp)