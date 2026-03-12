mopo plus logo
Getrocknete Bockshornkleeblätter (Symbolfoto). Foto: picture alliance / imageBROKER | dad fotos

  • Biebesheim/Hamburg

Auch Hamburg betroffen: Pestizid in Gewürzkraut – Rückruf!

In mehreren Bundesländern werden Bockshornkleeblätter zurückgerufen. Grund ist ein Nachweis von Chlorpyrifos, das als gesundheitsschädlich gilt.

Die Global Foods Trading GmbH aus dem hessischen Biebesheim hat ihre Bockshornkleeblätter „MDH Peacook Kasoori Methi“ wegen des Nachweises einer gesundheitsschädlichen Substanz zurückgerufen.

Die Bockshornkleeblätter „MDH Peacook Kasoori Methi“. lebensmittelwarnung.de
Das nachgewiesene Pestizid Chlorpyrifos sei seit dem Jahr 2020 aufgrund von gesundheitlichen Bedenken in der EU nicht als Pflanzenschutzmittel zugelassen, teilte das Online-Portal „Lebensmittelwarnung.de“ mit. Betroffen seien 100-Gramm-Packungen mit der Chargennummer LOT No. 314, 315, 316 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.11.2026. 

Verkauft werde das Produkt in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

