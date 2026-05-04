Auch das Freibad: Hamburger Schwimmbad ab sofort bis 2027 geschlossen

Für dieses Jahr ist der Badespaß im Holthusenbad vorbei: Ab dem 4. Mai 2026 schließt das Bad an der Goernestraße (Eppendorf) – voraussichtlich bis Ende Januar 2027. Auch das Freibad bleibt diesen Sommer zu.

Geplant war nur eine kurze Sanierungspause. Doch bei den Vorbereitungen wurden Schadstoffe in den Kuppeldecken des Bads entdeckt. Die Folge: Aus einer kurzen Pause wird eine umfangreiche Sanierung. Nun werden auch die Alarmanlage erweitert, Sanitärbereiche erneuert, Fenster ausgetauscht und die historischen Kuppeldecken modernisiert und gedämmt. Das verkündete die Betreibergesellschaft Bäderland in einem Post auf Instagram.

Holthusenbad schließt wegen Renovierung

Laut Bäderland werden die Bauarbeiten laut und benötigen viel Platz – deshalb muss der Betrieb im Holthusenbad eingestellt werden. Auch die Sauna und das Massageangebot sind davon betroffen. Das Freibad wird im Sommer ebenfalls nicht öffnen, denn Umkleiden und Sanitäranlagen gibt es nur im Gebäude.

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Schulschwimmen und Kurse werden während der Arbeiten auf andere Bäder verteilt. Ausweichen können Schwimmer in das Kaifubad, die Bartholomäustherme, das Naturbad Stadtparksee sowie in die Bäder in Bramfeld und Ohlsdorf. (mp)