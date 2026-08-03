Bedrohungen, Graffiti, Steinwürfe: So begründete „Loco Chicken“, das Lokal von Rapper Luciano, das Aus in der Schanze. Doch die Polizei kennt keine Anzeige mit erkennbarem Bezug zum Laden – der Betreiber schweigt.

Bedrohungen, meterbreite Graffiti, sogar Steinwürfe: Mit drastischen Vorwürfen begründete der Betreiber das Aus von „Loco Chicken“ in der Schanze. Doch bei der Polizei ist kein einziger Fall mit Bezug zu dem Laden des Rappers Luciano bekannt.

Tür zu, Licht aus – und viele offene Fragen: Erst vor wenigen Tagen hatte die Betreiberfirma Lanch GmbH gegenüber der MOPO erklärt, warum die „Loco Chicken“-Filiale im Schulterblatt nach nur rund einem halben Jahr wieder schließen musste.

Der Laden sei zwar nach der Eröffnung im Dezember 2025 „sehr stark gestartet“, gleichzeitig habe es jedoch „massive Anfeindungen aus Teilen des direkten Umfelds“ gegeben. Mitarbeitende seien wiederholt beleidigt und bedroht worden. Außerdem berichtete das Unternehmen von mehreren Sachbeschädigungen – darunter „großflächige Graffiti von mehreren Metern Breite“ auf den Fensterfronten und sogar Steinwürfe gegen das Gebäude. Wegen der angeblichen Gefährdung der Beschäftigten habe man schließlich die Reißleine gezogen und den Standort aufgegeben.

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Polizei findet keinen einzigen „Loco-Chicken“-Fall

Doch bei der Polizei lässt sich diese Schilderung bislang nicht nachvollziehen. Wie die Polizei der MOPO nach Rücksprache mit dem Landeskriminalamt mitteilte, liegen keinerlei Anzeigen vor, die mit „Loco Chicken“ oder der Filiale im Schanzenviertel in Verbindung gebracht werden können.

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Rapper Luciano auf seiner „SEDUCTIVE“ Tour im Jahr 2024 (Archivbild). picture alliance / Pressefoto Evans | Ryan Evans

Ganz ausschließen könne die Polizei zwar nicht, dass einzelne Mitarbeitende Vorfälle angezeigt hätten, ohne dabei ihren Arbeitsplatz oder den Laden zu nennen. Einen konkreten bekannten Vorgang mit Bezug zu „Loco Chicken“ gibt es aber nicht.

Damit bleiben die schweren Vorwürfe des Betreibers vorerst unbestätigt. MOPO-Leser zweifelten die Darstellung bereits online an. Widerlegt sind sie durch die Polizei-Auskunft nicht – durch Anzeigen oder bekannte Ermittlungen lassen sie sich bislang allerdings ebenso wenig belegen. Die Lanch GmbH wurde von der MOPO kontaktiert. Eine Reaktion blieb bis zur Veröffentlichung dieses Artikels aus.

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Luciano gehört zu den erfolgreichsten deutschen Rappern

Der Gründer von „Loco Chicken“, Rapper Luciano, heißt bürgerlich Patrick Großmann, wurde 1994 in Bautzen geboren und wuchs in Berlin auf. Seine ersten Songs veröffentlichte der Sohn eines mosambikanischen Vaters und einer deutschen Mutter gemeinsam mit der Berliner „Loco Squad Gang“. Nach Mixtapes wie „12812“ und „Banditorinho“ erschien 2017 sein Debütalbum „Eiskalt“. Mit seiner tiefen Stimme und einem vom britischen Drill geprägten Sound wurde Luciano zu einem der erfolgreichsten deutschen Rapper. Seine Songs „Beautiful Girl“ und „Bamba“ erreichten Platz eins der deutschen Charts, 2022 war er laut Spotify der meistgestreamte Künstler Deutschlands. Auch danach blieb er an der Spitze: Sein Album „Seductive“ stieg 2024 auf Platz eins ein, 2025 veröffentlichte er gemeinsam mit Apache 207 die EP „Gesegnet“.

Luciano ist längst nicht mehr nur Musiker, sondern auch Unternehmer. Der Name „Loco Chicken“ knüpft an seine „Loco Squad Gang“, sein 2018 veröffentlichtes Album „L.O.C.O.“ und die seit Jahren aufgebaute „Loco“-Marke an. 2023 eröffnete die Fast-Food-Kette ihren ersten regulären Laden in Berlin; zugleich wurden die Speisen bundesweit über zahlreiche Partnerrestaurants und sogenannte Ghost Kitchens angeboten.

Für Kritik sorgte bereits Lucianos Umfeld: Die rbb-Reportage „Rap und Rücken“ thematisierte seine geschäftliche und öffentlich sichtbare Verbindung zu Ertunç Toksöz, der der türkisch-rechtsextremen „Graue Wölfe“-Bewegung zugerechnet wird. Luciano selbst wurde in der Recherche nicht als Rechtsextremist bezeichnet.