Ein großer Ast liegt auf dem Gleisbett.

Sturmböhen hatten den Ast umgerissen, sodass er auf das Gleisbett der U2 in Hamburg fiel. Foto: NEWS5 / Fabian Höfig

  • Eimsbüttel/Stellingen

Ast auf Gleisbett: U-Bahn-Verkehr für eine Stunde unterbrochen

Herbstliche Windstürme haben einen Ast auf das Gleisbett der Linie U2 befördert. Eine Bahn kam kurz davor zum Stehen. Der Bahnverkehr musste für rund eine Stunde unterbrochen werden.

Gegen 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem ein Ast auf das Gleisbett der U2 zwischen Lutterothstraße und Hagenbecks Tierpark gefallen war. Eine Bahn, die bereits unterwegs war, kam wenige Meter vor dem Ast zum Stehen.

U2-Strecke für eine Stunde gesperrt

Die Feuerwehrleute mussten den Strom an der Strecke abschalten. Die U-Bahn wurde zurückgeschickt, während sich die Einsatzkräfte an das Entfernen des Astes machten. Gegen 15.30 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz für beendet erklären.

Aufgrund der Arbeiten war die U2 zwischenzeitlich für rund eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt. Mittlerweile fahren die Züge wieder regelmäßig.

