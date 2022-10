Asphaltarbeiten: Hier droht am Wochenende Stau in Hamburg

Wer Samstag und Sonntag von Hamburg aus in Richtung Geesthacht fahren möchte, sollte sich schon einmal um eine alternative Route kümmern. Denn: Auf einem Abschnitt A25 wird am Wochenende der Asphalt saniert.

Zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Allermöhe und Hamburg-Neuallermöhe-West finden ab dem 15. Oktober, 1 Uhr Sanierungsarbeiten am Asphalt statt, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten müssten demnach am Wochenende stattfinden, um den Verkehrsfluss für Pendler:innen nicht zu gefährden.

Ab Samstag: Asphaltarbeiten auf A25 in Hamburg

Bis zum Sonntagabend, 22 Uhr, werden der Hauptfahr- und der Standstreifen gesperrt. Autofahrer:innen müssen die Arbeitsstelle einstreifig umfahren.

Die A25-Ausfahrt Allermöhe kann am Wochenende nur verkürzt genutzt werden. Die Auffahrt ist komplett gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Autobahn-Rastplätze im Test: Im Norden gibt’s kaum Lichtblicke

Als Alternative empfiehlt die Autobahn GmbH, auf der A25 in Richtung Hamburg-Centrum zu fahren, an der Anschlussstelle Moorfleet zu drehen und später wieder auf die A25 in Richtung Geesthacht zu fahren. Autofahrer:innen werden außerdem gebeten, sich zum Schutz der Bauarbeiter:innen an die beschränkte Geschwindigkeit zu halten.