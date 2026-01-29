„Arztruf Hamburg“ wird immer beliebter: Wann Sie die 116 117 rufen können

Ob Hausbesuch oder Terminvermittlung: Der „Arztruf Hamburg“ bietet rund um die Uhr Hilfe. Warum immer mehr Menschen die Hotline wählen.

Der „Arztruf Hamburg“, der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH), wird immer beliebter. Wurde die Hotline 116 117 im Jahr 2023 noch 289.223 Mal angerufen, waren es 2024 bereits 292.153 Anrufe und im Jahr 2025 303.952 Anrufe, wie die KVH auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Damit seien die Gesamtanrufzahlen der Rufnummer 116 117 (ärztlicher Bereitschaftsdienst und Terminservicestelle) in Hamburg von 2023 bis 2025 um rund drei Prozent gestiegen.

Ärzteruf soll spürbare Entlastung bringen

Die meisten Termine über die Terminservicestelle (TSS) des Arztrufs Hamburg via Telefon, Arzt, Internet und App wurden bei Hausärztinnen, Internistinnen, Nervenärztinnen und Radiologinnen gebucht. Marthe Hartig, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, wertete die Zahlen positiv: „Die Auswertungen zum ärztlichen Bereitschaftsdienst zeigen, dass dieser einen wesentlichen Beitrag zur ambulanten Akutversorgung leistet und die Zentralen Notaufnahmen der Hamburger Krankenhäuser spürbar entlastet.“

Der „Arztruf Hamburg“ (https://arztruf-hamburg.de) bietet unter der Telefonnummer 116 117 ärztliche Hilfe rund um die Uhr. Dort vermittelt medizinisches Fachpersonal bei Bedarf weitere Leistungen wie telefonische ärztliche Beratung, einen Hausbesuch durch den fahrenden Notdienst oder die Möglichkeit des Besuches einer KVH-Notfallpraxis. Über die Terminservicestelle (TSS) können auch zeitnahe Arzttermine in Hamburger Haus- und Facharztpraxen vermittelt werden. (dpa/mp)