Die Stimmen sind weitestgehend ausgezählt, das Ergebnis steht fest: Mit 53,2 Prozent hat sich die Mehrheit der Wahlberechtigten für den Hamburger Zukunftsentscheid ausgesprochen. Die Stadt soll jetzt fünf Jahre früher klimaneutral werden als geplant, nämlich 2040. Doch die Entscheidung gefällt nicht allen, 46,8 Prozent stimmten dagegen – schließlich ist das Vorhaben mit großen Veränderungen und Einschnitten verbunden. Die Karte zeigt: Vor allem in den Randbezirken kommt die Entscheidung nicht gut an. Wie deckt sich das Ergebnis mit denen von der Bundestagswahl sowie Infrastruktur und Wohlstand in den Stadtteilen?





