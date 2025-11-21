Neue Filiale in der City: Diese Trend-Marke kommt nach Hamburg

Die kanadische Marke Arc‘teryx ist bekannt für ihre hochwertige Outdoor-Kleidung und eröffnet nun, mitten in der City, einen neuen Store. Neben Kleidung ziehen auch Community-Events in die Gerhofstraße. Das dürfte besonders Extremsportler und Modebegeisterte freuen!

Arc’teryx steht für hochwertige Outdoor-Kleidung, wird aber auch in Lifestyle-Fashion-Kreisen immer mehr geschätzt. Besonders die junge Generation macht die kanadische Marke zum Hype. Zwei Standorte von Arc’teryx gibt es bereits im Berlin und München – nun folgt die Neueröffnung in die Hamburger Gerhofstraße 10 bis 12.

Eröffnung startet – angestoßen wird später

Heute, am 21. November 2025, öffnet der neue Store seine Türen. Gefeiert wird das allerdings später. Am 4. Dezember steigt die große Eröffnungsparty. Erwartet wird der Hamburger Pianist John Carlsson mit einer „speziell für Arc’teryx komponierten Live Performance“ und ein DJ-Set. Mit dem „Grand Opening Day“ soll es am 6. Dezember weitergehen. Getränke, Snacks und ein kostenloses Produkt für die ersten 100 Besucher:innen sind im Laden geplant. Darüber hinaus soll es auch Draußen-Aktivitäten geben, wie etwa eine Wanderung durchs Naturschutzgebiet im Wohldorfer Wald. Für alle Veranstaltungen sind die Plätze limitiert, eine Warteliste ist eingerichtet.

Mit Arc‘teryx kommt mehr als nur Kleidung in die City

Über zwei Etagen soll es auf den 650 Quadratmetern nicht nur das volle Sortiment der Outdoor-Marke geben. Neben Performance-Kleidung, Schuhen und Accessoires kommt auch eine Auswahl an Produkten ihrer Luxuslinie Veilance in die Räumlichkeiten. Auch ein Reparatur-, Reinigungs- und Pflegeservice wird angeboten.

Arc’teryx macht sich schon lange für Klimaschutz und Nachhaltigkeit stark – intern und auch branchenübergreifend. Und mit dem Pflegeservice bringt die kanadische Marke diese Einstellung mit nach Hamburg.

Stadt und Natur: Arc‘teryx will verbinden

Sven Radtke, der General Manager EMEA von Arc’teryx, sagt in einem Statement:„Hamburg verbindet Stadtleben mit dem direkten Zugang zur Natur – eine Stadt mit einer starken Outdoor-Kultur und einer Community, die unsere Leidenschaft fürs Skifahren & Snowboarden, Klettern, Wandern und Trail Running teilt“.

Ziel der Marke sei es, die Menschen dabei zu unterstützen, draußen aktiv zu sein und das zu tun, was sie lieben, so Radtke. In den Räumlichkeiten der Gerhofstraße sollen Community-Events stattfinden – mit „Workshops und guter Musik“ für den Austausch und die Gemeinschaft. (tb)