Arbeitslosigkeit in Hamburg steigt – und ein „Mismatch“ macht Sorgen

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben angespannt und wirken sich auf den Hamburger Arbeitsmarkt aus. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Hamburg belasten unter anderem der konjunkturelle Stillstand, zurückhaltende staatliche Investitionen, steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie internationale Konflikte Unternehmen und private Haushalte. Die Arbeitslosigkeit steigt – gleichzeitig gibt es weiterhin viele offene Stellen.

Im Mai 2026 waren in Hamburg 94.531 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 1.300 weniger als im April, ein Rückgang um 1,4 Prozent. Das hat aber primär saisonale Gründe. Denn gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosigkeit um 1.130 Personen oder 1,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent und lag damit auf dem Niveau von Mai 2025.

Arbeitslosigkeit in Hamburg seit 2022 deutlich gestiegen

Der Blick auf die vergangenen Jahre zeigt einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im Mai 2022 waren rund 69.800 Menschen arbeitslos gemeldet, 2023 waren es 78.600, 2024 86.800 und 2025 93.400. Im Mai 2026 wurde nun ein Wert von rund 94.500 Arbeitslosen erreicht.

Trotz der schwierigen Lage komme es weiterhin zu konkreten Stellenbesetzungen, erklärt Arbeitsagenturchef Sönke Fock. Im Mai nahmen 6.182 zuvor arbeitslose Menschen eine Erwerbstätigkeit auf. Das waren 646 mehr als im Vorjahresmonat, ein Plus von 11,7 Prozent. Seit Jahresbeginn fanden 29.300 Arbeitslose eine Beschäftigung; im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 27.348.

„Hier zeigt sich, dass es trotz der gesamtwirtschaftlichen Umstände zu konkreten Stellenbesetzungen kommt“, erklärt Fock.

Dennoch viele offene Stellen in Hamburg

Gleichzeitig meldeten sich im Mai 6.797 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos, weil sie ihre Erwerbstätigkeit verloren hatten. Das war der niedrigste monatliche Zugangswert des laufenden Jahres und 559 weniger als im April. Seit Jahresbeginn wurden 37.207 neue Arbeitslosmeldungen gezählt, im Vorjahreszeitraum waren es 34.352.

Stabil zeigt sich weiterhin die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Im März 2026, dem aktuellsten verfügbaren Wert, waren in Hamburg 1.087.500 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gegenüber März 2025 entspricht das einem Plus von 4.000 Beschäftigten beziehungsweise 0,4 Prozent. Damit entwickelte sich Hamburg stärker als der Bund, wo die Beschäftigung im Jahresvergleich um 0,2 Prozent zulegte. Im Monatsvergleich stieg die Zahl der Beschäftigten in Hamburg leicht um 200 Personen, während bundesweit ein Rückgang um 74.600 Beschäftigte verzeichnet wurde.

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Beschäftigungszuwächse gab es vor allem im Gesundheitswesen. Dort stieg die Zahl der Beschäftigten innerhalb eines Jahres um 3.300 Personen beziehungsweise 4,1 Prozent auf insgesamt 82.600 Beschäftigte. Weitere Zuwächse gab es in Heimen und im Sozialwesen mit 1.900 Beschäftigten mehr, bei den sonstigen und wirtschaftlichen Dienstleistungen mit jeweils 1.300 zusätzlichen Beschäftigten sowie im Baugewerbe mit einem Plus von 600 Personen.

„Die Folge ist ein Mismatch auf dem Arbeitsmarkt“

Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Im Mai standen den Arbeitsuchenden 14.193 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote zur Verfügung. Das waren 415 mehr als im April, aber 686 weniger als im Mai 2025. Von den gemeldeten Stellen waren 13.900 sofort zu besetzen, das entspricht 97,8 Prozent. 11.800 Stellen richteten sich an Fachkräfte und höher qualifizierte Bewerber.

Fock verweist darauf, dass die Zahl der Stellenangebote im Durchschnitt seit 2022 gestiegen sei und sich dies auch in einer höheren Gesamtbeschäftigung zeige. Zugleich passten die Anforderungen der Betriebe und die Qualifikationen vieler Arbeitsloser nicht immer zusammen. Die Folge sei ein strukturelles Problem auf dem Arbeitsmarkt.

„Die Folge ist ein Mismatch auf dem Arbeitsmarkt, das von Unternehmer- und Bewerberseite mehr Flexibilität bei der Stellenbesetzung und Jobsuche fordert, um mehr Hamburger:innen in Beschäftigung zu bekommen“, so Fock. (mn)