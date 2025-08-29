Arbeitslosigkeit in Hamburg auf Rekordhoch!

Die Zahl der Arbeitslosen ist auf 96.356 gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 8,5 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im August im Vergleich zum Juli um 1.338 auf 96.356 gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent gewachsen, teilte die Agentur für Arbeit Hamburg mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 8,2 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. August vorlag.

„Der August weist mit 96.356 gemeldeten Arbeitslosen einen Jahreshöchstwert aus und wir müssen weit in die Vergangenheit gucken, um einen höheren Wert zu finden”, sagte der Chef der Arbeitsagentur, Sönke Fock. Der Agentur nach war die Arbeitslosenzahl zuletzt vor genau 20 Jahren, im August 2005, höher. (dpa)