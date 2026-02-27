„Hoffnungsschimmer“ bei Arbeitslosigkeit: Aber eine Personengruppe profitiert nicht

Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 8,5 Prozent. Die Zahlen fallen besser aus als erwartet. Die Arbeitsagentur sieht darin einen Hoffnungsschimmer.

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Februar im Vergleich zum Januar gesunken. Allerdings nur um 0,1 Punkte. Sie liegt damit im Februar bei 8,5 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote allerdings noch bei 8,3 Prozent. Insgesamt zeigt sich der Februar in der Gesamtbetrachtung laut Agentur für Arbeit besser als erwartet.

Fast alle Personengruppen profitieren, außer die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Arbeitslosigkeit bei den 15- bis unter 25-Jährigen stieg um +339 (+4,2 Prozent) auf 8.386.

Arbeitslosigkeit: Agenturleiter sieht „Hoffnungsschimmer“

Gleichzeitig sank die Anzahl der Beschäftigten nach Jahren des stetigen Anstiegs erstmals zum Vormonat November um 5.500 oder 0,5 Prozent auf 1.091.300. Im Vergleich zur Beschäftigungsentwicklung auf Bundesebene gibt es nur geringe Veränderungen.

Bei den Zu- und Abgängen wartet der Februar mit einer höheren Dynamik auf als der Januar. Rund 800 Arbeitslose mehr begannen eine Erwerbstätigkeit und rund 1.800 weniger meldeten sich aus Erwerbstätigkeit arbeitslos.

Das könnte Sie auch interessieren: Volksentscheide: Das will Hamburgs Parlamentspräsidentin ändern

Agenturleiter Sönke Fock sprach anlässlich der Zahlen von einem „Hoffnungsschimmer auf eine kleine Erholung am Arbeitsmarkt“. Die Februar-Zahlen fielen besser aus als erwartet. (dpa/mp)