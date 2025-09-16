„Arbeitgeber des Jahres“: Hamburger Gastronomen geehrt

Das Gastro-Magazin „Fizzz“ hat in Düsseldorf wieder die besten Gastronomie-Konzepte Deutschlands gekürt. Auch Restaurants in Hamburg wurden mit einem Award geehrt. Das sind die Begründungen der Jury.

Sieben Awards wurden am 15. September an „mutige und wegweisende“ Gastro-Konzepte verliehen. Als „Arbeitgeber des Jahres“ wurden Yvonne und Alexander Tschebull geehrt. In ihren Restaurants „Tschebull“ (Hamburg-Altstadt) und „Rive“ (Altona-Altstadt) würden sie „konstantes und erfolgreiches Teambuilding praktizieren, bei dem die professionelle Aus- und Weiterbildung im Mittelpunkt steht“. Auch die menschliche Komponente komme dabei nicht zu kurz. „Das bindet langjährige Mitarbeiter an das Unternehmen.“

Das Ehepaar führt die beiden Hamburger Restaurants mit rund 70 Mitarbeitern gemeinsam. Im „Tschebull“ gibt es österreichische Küche, im „Rive“ vor allem Fischgerichte, aber auch Wiener Schnitzel.

Für ihr erfolgreiches Wachstum wurde die Dortmunder Pizza-Kette „60 Seconds to Napoli“ zum „Roll-Out des Jahres“ geehrt. Sie hat auch zwei Standorte in Hamburg. Insgesamt gibt es in Deutschland mittlerweile mehr als 20 der Restaurants. Dort gibt es neapolitanische Pizza: Der Teig entsteht aus speziellem Mehl aus der Region Neapels, etwas Hefe, Meersalz und Wasser. Dieser ruht dann bis zu 72 Stunden, bis er in nur 60 Sekunden im 485 Grad heißen Ofen gebacken wird.

„So hat sich das Konzept zur führenden Adresse für authentische neapolitanische Pizza hierzulande etabliert“, heißt es. Weitere Standorte sind bereits in Planung. (sir)