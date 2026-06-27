Die Extremhitze lässt die Hamburger schwitzen. Doch wie ist es an Arbeitsplätzen, die im Sommer ohnehin sehr heiß sind? Die MOPO hat nachgefragt.

Hamburg brütet unter einer Hitzeglocke, bis zu 36 Grad sind es in der Stadt. Doch nicht jeder hat einen Ventilator oder eine Klimaanlage am Arbeitsplatz. Die MOPO hat mit Leuten gesprochen, die in diesen Tagen die wohl heißesten Jobs der Stadt haben.

Draußen brennt die Sonne vom Himmel – seit 6 Uhr sind Hamburgs Müllwerker auf den Straßen unterwegs. Aus den Mülltonnen steigt ein unangenehmer Geruch in die Nase, die orangefarbene Arbeitskleidung klebt am Körper. An Feierabend und die ersehnte kalte Dusche ist noch lange nicht zu denken.

Arbeiten in der Hitze

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„Egal bei welchem Wetter: Wir haben unsere Tour zu fahren, und die muss am Ende fertig werden“, sagt Timo Fleischhauer, Entsorger bei der Stadtreinigung Hamburg. Die MOPO begleitet den 35-Jährigen auf einer seiner Fahrten durch Volksdorf.

Knochenarbeit im Hochsommer

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Am schwierigsten auszuhalten sei dabei der Gestank des Mülls – besonders der Bioabfall erhitze sich schnell und fange an zu stinken. Auch die dicke Arbeitskleidung sei im Hochsommer nicht hilfreich: In den Arbeitshosen schwimme man regelrecht – kurze Hosen seien in Hamburg jedoch nicht erlaubt.

Timo Fleischhauer (35) schleppt Mülltonnen bei der Stadtreinigung. Florian Quandt

„In anderen Bundesländern ist das tatsächlich erlaubt, aber nur in Hamburg bei der Stadtreinigung ist das nicht geduldet“, sagt Fleischhauer. Zu groß sei die Gefahr, sich zu verletzen.

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Schnittverletzungen kämen zum Glück eher selten vor. Doch besonders in den Stadtteilen Altona und Eppendorf gebe es keine Tonnen, sondern Mülltüten, in denen sich immer etwas Spitzes befinden könne.

Elbchaussee: Schwitzen auf dem Asphalt

Mit diesen Hitzeproblemen bei der Arbeit ist das Team der Stadtreinigung nicht allein: Auch auf der Baustelle auf der Elbchaussee leidet Leon Nix (17) – Auszubildender im ersten Lehrjahr – unter der prallen Sonne.

Leon Nix (17) Auszubildender im ersten Lehrjahr auf der Baustelle Elbchaussee. Florian Quandt

Die schweren Arbeitsklamotten seien zwar notwendig, aber sehr heiß, erzählt er. Pausen zwischendurch seien da besonders wichtig.

60 Grad am Döner-Herd

Doch nicht nur auf der Baustelle, auch in der Küche geht es heiß her. Mehr als 60 Grad könnten es am Herd schon mal sein, erzählt uns Marine Casiridou (60), Köchin des armenischen Restaurants „Jerewan Grill“ in Altona, während das heiße Fett vom Fleisch tropft.

Marine Casiridou (60), Köchin im „Jerewan Grill“. Florian Quandt

Die Hitze mache ihr aber wenig aus, antwortet sie: „Über zwölf Jahre habe ich in Griechenland gearbeitet, da wird es sogar bis zu 80 Grad heiß. Da gehe ich eben kurz vor die Tür, da ist es kühler als drinnen.“

Die Sehnsucht nach der kalten Dusche

Entsorger Fleischhauer und sein Team hätten gerne schon viel früher mit der Arbeit angefangen, wenn es draußen noch etwas kühler ist. Doch der Hamburger Senat lehne dies aus Lärmschutzgründen ab. Das müsse man dann leider so hinnehmen, schildert er.

Einen kleinen Tipp hat er bei diesem Wetter aber dennoch: Ein nasses Shirt um den Kopf helfe besonders bei körperlichen Arbeiten und halte schön kühl.

Dass diese Hitze allen Arbeitern auf Hamburgs Straßen extremes Stehvermögen abfordert, zeigt sich auch auf der Baustelle. Doch während sich die meisten nach der Schicht ausruhen wollen, geht es für Azubi Leon erst richtig los: „Nach der Arbeit gehe ich meistens noch Fußball spielen“, erzählt er uns.

Für das Team der Stadtreinigung geht es nach getaner Arbeit hingegen deutlich ruhiger zu. „Das Gute ist, dass wir uns schon auf der Arbeit abkühlen können, da wir kurz vor Feierabend duschen können“, fügt Timo abschließend hinzu. „Und das ist natürlich geil, gerade bei so einem Wetter.“