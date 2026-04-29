Diese wichtige Hamburger Verkehrsader wird zur Baustelle

Eine wichtige Verkehrsader wird zur Baustelle: Autofahrer müssen sich in den kommenden Monaten auf Einschränkungen einstellen.

Ab dem 5. Mai wird es auf der Großen Elbstraße in Altona eng. Grund sind Bauarbeiten von Hamburg Wasser an einem Abwasserpumpwerk am östlichen Ende der Straße. Die Baustelle soll nach aktuellem Stand bis Mitte September bestehen.

Für die Maßnahme wird eine Baugrube eingerichtet, wodurch Fahrspuren gesperrt werden müssen. Der Verkehr kann die Stelle zwar weiterhin in beide Richtungen passieren – allerdings nur einspurig und geregelt durch eine Ampel.

Baustelle in Altona: Fahrspuren werden gesperrt

Auch beim Abbiegen gibt es Einschränkungen: Aus nördlicher Richtung ist das Rechtsabbiegen in die Große Elbstraße vorübergehend nicht möglich. Von St. Pauli Fischmarkt aus kann dagegen weiterhin links in die Straße eingebogen werden.

Wer die Große Elbstraße verlässt, kann dies nur nach rechts in Richtung Innenstadt tun. Fußgänger und Radfahrer werden während der Bauzeit um die Baustelle herumgeleitet.

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Die Arbeiten sind laut Hamburg Wasser notwendig, um die Abwasserinfrastruktur langfristig zu sichern. Das Pumpwerk ist Teil des umfangreichen Sielnetzes, das das Abwasser zum Klärwerk im Hamburger Hafen transportiert. (rei)