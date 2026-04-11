April macht, was er will: 17 Grad in Hamburg – dann Regen und Frost

T-Shirt oder Winterjacke? Regenschirm oder Sandalen? In Norddeutschland herrscht am Wochenende Aprilwetter. Heißt: viel Sonne – aber auch Regen, Wind und Wolken.

Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern präsentiert sich am Wochenende von verschiedenen Seiten. Neben milden Temperaturen könne es auch stellenweise ungemütlich werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Typisches Aprilwetter in Norddeutschland an diesem Wochenende

Der Tag startet im gesamten Norden freundlich und mit viel Sonne. Dabei bleibt es vorerst trocken. Höchsttemperaturen liegen bei etwa 17 Grad in Hamburg und 16 Grad im Westen Mecklenburg-Vorpommerns. An der Küste und auf den Inseln treten Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad auf.

In der Nacht zum Sonntag zieht sich der Himmel im Norden zu und bringt Regen mit sich. Vor allem in Hamburg und Schleswig-Holstein kann es währenddessen zu stärkeren Windböen kommen. Die Temperaturen fallen hier auf 7 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern wird es in der Nacht bei Temperaturen zwischen 6 und 1 Grad etwas kühler. Es kann leichter Frost auftreten.

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Im Tagesverlauf zieht der Regen dann voraussichtlich in Richtung Osten ab. Dennoch bleiben die Wolken am norddeutschen Himmel stehen. Höchsttemperaturen liegen am Sonntag zwischen 10 und 16 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein. In Mecklenburg-Vorpommern zeigt das Thermometer Temperaturen bis 15 Grad im Binnenland und 12 Grad an der Küste. (dpa)