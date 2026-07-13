Eine gute Ernte kann auch ein Fluch sein: Bei vielen Bauern im Alten Land sind die Lager noch voll, dabei ist jetzt erst einmal Verkaufsflaute wegen der Ferien und bald kommt schon die nächste Erntesaison. Ein junger Bauer bietet deshalb Äpfel zum Schleuderpreis an.

Apfelbauer Niklas Eckhoff aus Twielenfleth hat noch sehr viele Äpfel im Lager und lädt nun Besucher auf den Hof ein, um günstige regionale Äpfel zu kaufen. hfr

Noch 500 Großkisten Äpfel liegen derzeit in den Lagern des Obsthofs Eckhoff im Alten Land. Deshalb hat sich Jungbauer Niklas Eckhoff aus Twielenfleth (Landkreis Stade) eine besondere Aktion überlegt. Er hatte alle Ausflüger am Sonntag (12. Juli) zum Direktverkauf zu sich auf den Hof eingeladen. Für die frischen Äpfel hat er einen günstigen Preis versprochen.

Niklas Eckhoff ist Obstbauer in sechster Generation. Seit 1869 bewirtschaftet die Familie Eckhoff ihren Hof im Alten Land, einer Region, die wie kaum eine andere in Deutschland für Obstbau steht. Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Zwetschen – was hier wächst, hat kurze Wege.

Gute Ernte aus 2025 sorgt im Alten Land für übervolle Lager

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Doch weil die Ernte im vergangenen Jahr sehr üppig war und der Handel auch viele Äpfel aus Chile, Neuseeland oder Südafrika ins Sortiment nimmt, werden die Bauern im Alten Land ihre Ware derzeit nicht gut los.

Der Obsthof Eckhoff möchte deshalb nicht nur verkaufen, sondern auch aufmerksam machen. Auf die Lage vieler Obstbaubetriebe. Auf die Kosten hinter einem Apfel. Auf die Bedeutung direkter Vermarktung. Und auf die einfache Wahrheit, dass ein Lebensmittel seinen Wert nicht verliert, nur weil der Markt gerade zu voll ist.

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Gerade das Alte Land lebt von dieser Nähe. Von Menschen, die am Wochenende über die Deiche fahren, durch die Obstplantagen radeln, Hofläden besuchen, Kuchen essen, Kirschen kaufen, Äpfel mitnehmen. Tourismus und Obstbau gehören hier zusammen. Wer das Alte Land besucht, besucht keine Kulisse. Er besucht eine Kulturlandschaft, die bewirtschaftet werden muss, damit sie bleibt, was sie ist, meint Eckhoff.

Wie er dem NDR sagte, soll eine Tüte bei seiner Aktion mit mindestens drei Kilo Äpfeln vier Euro kosten.





