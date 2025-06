In den Messehallen traf sich in dieser Woche das „Who is Who“ der Nahverkehrs-Szene: Neben zahlreichen Ausstellern aus aller Welt wollte sich die Hansestadt, als Gastgeberin des internationalen Kongresses, als leuchtende Innovations-Stadt zeigen. Das gelang an einigen Stellen sehr gut, an anderen so gar nicht, bei einem „Zukunftsthema“ tuschelten manche Gäste auffällig abfällig. Und doch: 400 Aussteller und 10.000 Besucher machten Hamburg zum Zentrum der Mobilität. Vor allem das Thema autonomes Fahren war omnipräsent, erste Fahrzeuge konnten getestet werden. Wie also fühlt sich eine Fahrt im Robotaxi über die Reeperbahn an?